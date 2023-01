Avatar 2 devient le 7e film le plus rentable de l’histoire

Avatar 2 © 20th Century Fox



James Cameron avait déjà annoncé la couleur. Avatar 2 a nécessité un budget si conséquent qu’il fallait absolument qu’il devienne le troisième ou le quatrième film le plus rentable de l’histoire du cinéma. Un objectif très ambitieux qui est toutefois sur la bonne voie. Deux semaines après sa sortie, Avatar 2 a dépassé le milliard de dollars de recettes. Et les spectateurs continuent à grouiller dans les salles aux quatre coins du monde.

Un mois après son lancement officiel, Avatar : la voie de l’eau se rapproche de plus en plus du seuil symbolique des 2 milliards. À l’issue du week-end, il cumule précisément 1 708 089 379 $ de recettes engrangées, à l’heure où nous écrivons ces lignes. Cela lui permet de dépasser Jurassic Wolrd et de grimper ainsi à la septième marche du classement des films les plus rentables de tous les temps.

Avatar 2 proche des 2 milliards de recettes !

On peut d’ores et déjà être sûr qu’il surpassera Spider-Man: No Way Home (1 916 306 995 $). Il deviendra alors le film le le plus bankable de l’ère post-pandémie. L’objectif suivant sera de rentrer dans le club très fermé des films ayant dépassé les 2 milliards de recettes. Un cercle où l’on retrouve d’ailleurs deux blockbusters de James Cameron :

Avatar : 2 922 917 914 $ Avengers: Endgame : 2 201 647 264 $ Titanic : 2 201 647 264 $ Star Wars: Le Réveil de la Force : 2 069 521 700 $ Avengers: Infinity War : 1 916 306 995 $

Quoi qu’il arrive, le succès foudroyant du second opus d’Avatar est une bonne nouvelle pour les amoureux de la franchise. Les excellents résultats au box-office ont permis à Avatar 3, 4 et 5 d’obtenir le feu vert. Une fuite a d’ailleurs déjà dévoilé les titres possibles de ces trois longs-métrages dont les sorties seront échelonnées jusqu’en 2028. Les Na’vi n’ont pas fini de faire parler d’eux dans les salles obscures.