Avatar 2 est un succès avec 10 millions d’entrées en France et ce n’était pas arrivé depuis 2019

Avatar 2 représente un énorme succès commercial et critique. Désormais 7ème film le plus rentable de l’histoire du cinéma, le long-métrage cartonne suffisamment pour officialiser ses suites qui arriveront rapidement.

Une véritable franchise est en train de naître et même les spectateurs français semblent adhérer à la saga de James Cameron se déroulant sur Pandora. En termes de box-office, on n’avait pas vu mieux depuis 2019 en France !

Depuis la pandémie de Covid-19, le cinéma mondial connaît une baisse de fréquentation. Une conséquence de la distanciation sociale et des décisions pour freiner la contamination. Mais rien n’arrête Avatar 2, pas même une crise sanitaire mondiale.

En France, le film de James Cameron atteint 10 millions d’entrées ce qui n’était plus arrivé depuis 2019. Le précédent long-métrage à atteindre ce seuil était également estampillé Disney, il s’agit du live-action Le Roi Lion.

C’est hier soir que ce palier a été franchi, avec précisément 10,1 millions de spectateurs. Le succès du film de James Cameron est international et a généré à ce jour plus d’1,7 milliard de recettes au box-office, ce qui le place déjà au rang de 7ème plus grand succès de tous les temps.

La France arrive dans le trio de tête des pays les plus séduits par les nouvelles aventures de Jake Sully et sa famille : elle occupe la troisième place du podium, juste derrière les USA et la Chine.