Avengers Endgame : sans CGI, le combat final aurait été plus long à réaliser

Les fans de Avengers Infinity War et Endgame se souviendront longtemps du combat final. Une énorme bataille pendant laquelle plusieurs dizaines de super-héros se battent pour la survie de l’univers. Une scène qui aura demandé beaucoup de fonds verts et effets spéciaux numériques (CGI), méthode souvent critiquée pour son aspect superficiel. Mais cette utilisation est justifiée par les frères Russo, réalisateurs des deux films, lors d’une interview pour Fox 5.

Utiliser des CGI est beaucoup plus simple, selon les frères Russo

Certains cinéastes, comme Zack Snyder avec son futur Justice League, aiment utiliser des fonds verts et CGI. D’autres, comme Nolan et sa trilogie Batman, préfèrent les maquettes pour un rendu plus réaliste. Les frères Russo se rangent dans la première catégorie et s’en justifient lors d’une interview pour Fox 5. Pour eux, le gain de temps par l’utilisation d’effets spéciaux numériques, qui seront également utilisés pendant les scènes de sexe en pleine pandémie de Covid-19, n’est pas négligeable.

Vous savez, les CGI rendent les choses plus efficaces. Nous aurions pu faire Infinity War et Endgame séparément. Mais si nous avions fait ce choix, les films auraient été séparés de quatre ans, facilement. Les frères Russo

Mais les frères Russo ont conscience que les CGI sont parfois mal reçus, notamment dans certains cas comme… la moustache de Superman dans Justice League. Pour les cinéastes, il s’agit également de créer des univers fantastiques grâce à ces effets spéciaux.

Les CGI justifiés par des univers fantastiques riches

Les frères Russo prennent également l’exemple de Star Wars, autre possession Disney, peu avare en effets spéciaux numériques. Avec son univers fantastique dense, l’utilisation de CGI est pertinente selon les cinéastes.

La raison pour laquelle les CGI marchent bien dans Star Wars, c’est parce que lorsque vous mettez en scène des vaisseaux et des créatures, des formes non-humaines, des machines, ça le fait un peu mieux. Lorsque vous le faites avec une forme humaine, vous pouvez voir les faiblesses. Les frères Russo

Pour les cinéastes, les deux principaux arguments sont donc la facilité de tourner un film avec des CGI, notamment en terme de rapidité. L’autre est de pouvoir créer des univers qui n’existent pas réellement. Chose impossible (ou très difficile, coûteuse), avec de réels maquillages, maquettes, animatroniques…

