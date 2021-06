Les Avengers sont-ils payés pour sauver le monde ?

Les Avengers ont du mal à toucher de l’argent – Crédit : Marvel Studios

Les Avengers sont connus du grand public grâce au Marvel Cinematic Universe (MCU). Un univers cinématographique dans lequel les héros font face à beaucoup de menaces. La dernière en date, Thanos, a provoqué une immense bataille retranscrite en version rétrogaming. Mais l’équipe menée par Iron Man et Captain America a également affronté Ultron ou encore Loki, qui a droit à sa propre série. Mais comme dans toute société moderne, il faut bien remplir les caisses et payer son loyer. Les Avengers ont parfois une vie de famille, doivent rester en forme pour combattre l’ennemi. Alors combien sont payés les super-héros ? Une question à laquelle les comics ont tenté de répondre.

Un problème épineux pour la plupart des super-héros

Les Avengers sont-ils payés ? Dans le MCU, la question n’est jamais vraiment évoquée. Tony Stark a plaisanté à ce sujet dans Avengers : L’Ere d’Ultron, expliquant qu’il « paie pour tout (…) je reçois tout et je rend tout le monde plus cool ». On imagine qu’avec sa fortune, le milliardaire a financé toute la panoplie des super-héros. Costumes, armes, véhicules, voyages à travers le globe en marge des différentes interventions..

Dans Faucon et le Soldat de l’Hiver, c’est un employé de banque qui demande si « une sorte de fonds pour les héros » existe. Réponse de Sam ? C’est « une énorme quantité de bonne volonté » qui permet aux Avengers d’exister. On fait difficilement plus évasif que ça…

Mais que se passe-t-il du côté des comics ? Les Avengers ont notamment travaillé pour le gouvernement américain et on imagine qu’ils ont touché un gros chèque, au passage. Même chose lorsqu’ils étaient dirigés par Black Panther, le Wakanda a pu leur verser un salaire. La Fondation Maria Stark a soutenu financièrement le groupe en réglant des chèques pour les accidents matériels et autres plaintes.

Spider-Man n’a sans doute jamais touché son argent

Spider-Man a rejoint les Avengers (notamment) pour l’argent – Crédit : Marvel Studios

Le Tisseur a lui refusé l’invitation des Quatre fantastiques pour rejoindre l’équipe en apprenant qu’ils ne payaient pas. Peter Parker s’est finalement tourné vers les Avengers lorsque Stark lui a dit « Nous avons de l’argent ». Même si le héros n’a sans doute jamais touché son salaire, refusant d’apposer son nom sur les chèques… Difficile d’ouvrir un compte bancaire lorsque l’on a une identité secrète ! Imaginez un héros comme Vision : quel lieu de naissance indiquer ? Quelle nationalité ?

N’oublions pas qu’en plus de cela, gérer le compte en banque des Avengers demanderait des précautions supplémentaires. Notamment pour lutter contre les doubles de dimensions parallèles, les voyageurs temporels et autres métamorphe.

Résultat des courses : difficile de savoir combien les Avengers sont payés, cet élément n’étant que rarement évoqué malgré la longévité des comics.

Source : ScreenRant