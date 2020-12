AYA NEO Founder : la console portable fait tourner Cyberpunk 2077 à 39 FPS avec son APU Ryzen 5 4500U

L’AYA Neo Founder est une console de jeux vidéo portable sortie il y a quelques semaines en Chine. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de la découvrir, elle ressemble d’un point de vue extérieur à un mélange entre la célèbre Nintendo Switch et le GPD Win 2 qui avait rencontré un fort succès sur Indiegogo en 2018. Par contre, ce qu’elle a sous le capot est une tout autre histoire.

L’Aya NEO Founder fait tourner Cyberpunk 2077 – Crédit : AYA NEO

Cette console portable chinoise est équipée de 16 Go de RAM et de l’APU Ryzen 5 45000U d’AMD qui est sorti au début de l’année. Pour rappel, un APU, aussi appelé « Accelerated Processing Unit » correspond à une architecture hybride. Il s’agit effectivement d’une carte graphique intégrée dans un processeur. Une telle architecture présente des avantages non négligeables sur les appareils portables comme les ordinateurs et, en l’occurrence, les consoles.

Jouer à Cyberpunk 2077 sur une console portable à 30 FPS, c’est possible

L’entreprise derrière l’AYA Neo Founder a partagé sur YouTube une vidéo de Cyberpunk 2077 qui tourne sur la console portable. Elle promet d’ailleurs une autonomie de 2 heures et 30 minutes en y jouant non stop. Cyberpunk 2077 est le jeu le plus attendu de l’année qui vient de sortir aujourd’hui sur PC, PS4 et Xbox One.

L’Aya NEO Founder fait tourner Cyberpunk 2077 à 39 FPS – Crédit : AYA NEO

Sur la séquence de gameplay partagée, Cyberpunk 2077 tourne presque constamment à 30 – 35 FPS. Le jeu atteint même un pic à 39 FPS. Ce sont des résultats plutôt impressionnants pour un appareil portable avec un processeur à 6 cœurs et une carte graphique intégrée qui est la Radeon RX Vega 6. Malgré son look, l’AYA Neo Founder est en fait plus un ordinateur portable qu’une console de jeux vidéo. En effet, elle tourne sous Windows 10, ce qui lui permet de lancer tous les jeux compatibles avec ce système d’exploitation.

En Chine, l’AYA Neo Founder est vendue au prix de 3 999 ¥, soit environ 500 €, pour la version avec 512 Go de stockage. Il faut débourser 4 599 ¥ ou 580 € pour avoir 1 To de stockage. Dans cette gamme de prix, il vaut sûrement mieux acheter la PlayStation 5 ou la Xbox Series X toutes deux vendues à 499,99 € pour jouer à Cyberpunk 2077. La version next-gen du jeu n’est pas encore sortie. Cependant, Cyberpunk 2077 est jouable sur les nouvelles consoles grâce à la rétrocompatibilité. Enfin, il faut préciser que l’AYA Neo Founder n’est pas commercialisée en dehors de la Chine pour le moment.

Source : Notebook Check