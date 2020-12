Batman & Robin : Georges Clooney n’est pas fier de sa prestation dans le film

Sorti en 1997, Batman & Robin n’est pas le meilleur cru de la saga. A l’époque, les critiques ne sont pas tendres avec ce nouveau volet. Et Georges Clooney vient de concéder qu’il est d’accord avec ces dernières. Scénario bâclé, réalisation ratée : Clooney ne mâche pas ses mots. Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, la star américaine s’est longuement confié sur le sujet. Pour lui, Batman & Robin est encore aujourd’hui une erreur de parcours. Et toute l’équipe du film semble au diapason avec ses propos.

Quand Clooney renie sa prestation dans Batman & Robin – Crédit : Warner Bros

Le comédien se trouve très mauvais encore aujourd’hui dans le rôle du justicier de Gotham City. Et le réalisateur Joël Schumacher regrette lui aussi d’avoir livré un film de piètre qualité.

Quand Batman se prend les pieds dans le tapis

« Je suis terrible là-dedans. Même Joël a admis que le film n’est pas bon » avoue sans détour Clooney. Dès sa sortie, le film est un échec cuisant. La critique comme les fans s’en donnent à cœur joie. Considéré comme un véritable nanar par les spécialistes du genre, Batman & Robin devient un accident industriel. Même Schumacher s’excusera des années plus tard pour avoir livré un tel travail.

A l’époque Warner met la pression sur le réalisateur. Le film doit être livré en un temps record. Schumacher se perd et enchaîne les erreurs. Le casting n’est pas bon, le travail visuel cède clairement au mauvais goût. Et le tout offre une réalisation excitée et sans finesse. Schumacher a peur de passer derrière Burton. Il pensait qu’il serait facile de faire une adaptation personnelle. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Une polémique a d’ailleurs éclaté à l’époque. En effet, Schumacher décide de faire apparaître les tétons des personnages en relief sur leurs costumes. Le réalisateur trouve ça cool, dans l’air du temps. Mais il devient alors la risée des critiques et des fans de la première heure. Aujourd’hui encore, on lui parle de cet accident de parcours. Depuis, la franchise Batman aura réussi à redresser la barre. Et la chauve-souris a encore de beaux jours devant elle !

Culte pour son mauvais goût et son ratage historique, Batman & Robin fait encore parler tous les fans de la planète. Mais ces derniers pourront bientôt se consoler avec la sortie d’un nouvel opus, malgré un tournage visiblement complexe et chaotique.

Source : CBR

The Batman : Tous les secrets sur le film événement !