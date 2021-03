Batman v Superman : Zack Snyder révèle ce qu’il pense des critiques de la pire scène du film

Une scène de Batman v Superman n’a jamais fait l’unanimité. Cible de nombreuses critiques et blagues de la part des fans, cette scène est souvent considérée comme étant la pire du film. Voici ce que Zack Snyder pense des critiques.

En attendant le Snyder Cut de Justice League que la plateforme HBO Max a diffusé par erreur avant sa sortie le 18 mars prochain, le réalisateur est revenu sur une scène de Batman v Superman. Et ce n’est pas n’importe quelle scène. Pour la majorité des fans, c’est même la pire du film. Il s’agit effectivement de la scène de Martha qui est la plus critiquée et moquée de Batman v Superman.

Le Chevalier Noir dans Batman v Superman – Crédit : Warner Bros. Pictures

Cette scène fait suite au combat titanesque entre les deux super-héros. En effet, l’Homme d’Acier s’est retrouvé contraint à affronter le Chevalier Noir pour sauver sa mère Martha Kent kidnappée par Lex Luthor. Batman prend le dessus dans le duel et il s’apprête à tuer Superman en lui disant qu’il n’est ni dieu ni humain. Clark Kent le supplie alors de sauver Martha d’entre les mains de Lex Luthor. Quelle coïncidence ! Ce nom résonne immédiatement à l’oreille de Batman puisque sa mère assassinée portait le même nom. Finalement, le Chevalier Noir épargne l’Homme d’Acier et part secourir Martha Kent.

Zack Snyder assume la scène de Martha et il n’en veut pas aux fans

Malgré les critiques, le réalisateur Zack Snyder continue de défendre la scène de Martha. Il a révélé que : « c’est ce que c’est. Nous avions l’impression que c’était le lien parfait entre ces deux gars. La culture pop voulait vraiment s’amuser avec ce film ».

En effet, Zack Snyder assume totalement la scène qui est souvent considérée comme étant une facilité scénaristique. « Nous l’aimons toujours. Et nous pensons que c’est vraiment cool », a-t-il déclaré. Il a d’ailleurs aussi récemment dévoilé les titres des six parties de sa version finale de Justice League.

En tout cas, Zack Snyder n’en tient pas rigueur aux fans. Il comprend tout à fait leur mécontentement. Le réalisateur a dit que : « vous savez, je n’ai aucune mauvaise volonté envers quiconque veut faire une blague sur Martha. Je suis juste content qu’ils en parlent encore ». Les fans retrouveront Batman et Superman la semaine prochaine dans le Snyder Cut de Justice League qui se terminera sur un gros cliffhanger.

