Zendure frappe fort avec jusqu’à 880 € de remise sur ses batteries SolarFlow !

La Sunshine Sale de Zendure revient jusqu’au 15 septembre 2026 avec quatre nouvelles offres ! Le SolarFlow 2400 AC+ passe à 839 €, tandis que le kit 2400 Pro comprend maintenant quatre panneaux de 500 W. Et Zendure réserve même une surprise aux lecteurs de Tom’s Guide !

Zendure enchaîne les promotions en ce mois de rentrée avec une baisse particulièrement intéressante sur le SolarFlow 2400 AC+ dont le prix tombe à 839 €, soit 240 € de moins que le mois dernier. Le kit SolarFlow 2400 Pro reste à 1 439 €, mais s’accompagne désormais de panneaux plus puissants.

Que vous ayez des panneaux solaires ou non, cette nouvelle vague de promotions rend les batteries Zendure bien plus accessibles. Ces dernières vous permettent de conserver de l’énergie de votre logement pour l’utiliser au meilleur moment, de moins dépendre du réseau et de mieux maîtriser sa facture d’électricité. Avec une baisse de 240 € et des kits plus généreux, ces offres méritent clairement le coup d’œil !

🔥 Les quatre offres de la Sunshine Sale

Découvrir la Sunshine Sale de Zendure

😮 -5 % supplémentaires pour les lecteurs de Tom’s Guide avec le code GALXM5 !

Bonne nouvelle, Zendure offre un code promo exclusif à tous les lecteurs de Tom’s Guide, et ce dernier se cumule aux promotions en cours ! Grâce à lui, le SolarFlow 1600 AC+ tombe à seulement 911,05 €, et le SolarFlow 800 Plus à 683,05 €.

Avec le code GALXM5, profitez de -5% supplémentaires sur les produits compatibles !

Cette réduction s’étend également aux produits éligibles : accessoires, panneaux et batteries supplémentaires, idéal pour composer ou agrandir son installation à moindre coût.

🔥 Le SolarFlow 2400 Pro + 4 panneaux de 500 W pour 1 439 € !

Pour ceux qui veulent créer une installation solaire complète sans acheter chaque élément séparément, ce kit réunit le SolarFlow 2400 Pro et quatre panneaux bifaciaux de 500 W pour 1 439 € seulement, soit 880 € de remise sur le prix de référence. Avec sa batterie de 2,4 kWh, extensible jusqu’à 16,8 kWh grâce aux batteries supplémentaires, l’ensemble peut évoluer progressivement avec les besoins du logement.

Le système gère séparément la production de chaque panneau grâce à 4 MPPT indépendants, afin de mieux composer avec les différences d’orientation ou les zones d’ombre. Grâce au système HEMS et à l’intelligence artificielle ZENKI, la batterie peut aussi privilégier les périodes où l’électricité est la moins chère. Cette gestion devient particulièrement intéressante avec une offre comme Tempo, comme nous l’expliquons dans notre article consacré au SolarFlow 2400 Pro.

Le SolarFlow 2400 Pro + 4 panneaux à 1 439 €

🔥 Le SolarFlow 2400 AC+ tombe à 839 € !

Le SolarFlow 2400 AC+ est proposé à 839 € au lieu de 1 279 €, soit 440 € d’économie. Une offre particulièrement intéressante pour ceux qui possèdent déjà des panneaux solaires, puisque la batterie se raccorde au logement en plug-and-play sans imposer le remplacement de l’installation ou de l’onduleur existant.

Sa capacité de 2,4 kWh peut évoluer jusqu’à 16,8 kWh en ajoutant jusqu’à cinq batteries d’extension AB3000L, tandis que sa puissance de 2 400 W lui permet d’alimenter des appareils relativement exigeants. Elle peut également profiter des heures les moins chères pour se recharger sur le réseau. Lors de notre test du SolarFlow 2400 AC+ publié en avril 2026, nous avions relevé un excellent rendement proche de 92 %.

Profitez du SolarFlow 2400 AC+ à 839 €

🔥 Le SolarFlow 1600 AC+ et sa batterie AB2000L passe à 959 € !

Avec sa batterie d’extension AB2000L incluse, le SolarFlow 1600 AC+ est proposé à 959 € au lieu de 1 678 €. Notre code GALXM5 fait encore baisser son prix à 911,05 €, soit près de 767 € d’économie ! Une offre séduisante pour profiter immédiatement d’une capacité confortable sans partir sur le modèle le plus puissant.

Le bloc principal embarque déjà 1,92 kWh de stockage et la batterie AB2000L fournie porte l’ensemble à 3,84 kWh. Il reste ensuite possible d’ajouter jusqu’à quatre modules supplémentaires pour atteindre 11,52 kWh. Sa puissance de 1 600 W en fait une solution adaptée aux foyers dont les besoins restent modérés. Si vous hésitez entre ce modèle et les autres références de la gamme, notre guide des batteries solaires Zendure détaille leurs principales différences.

Découvrir le SolarFlow 1600 AC+ et sa batterie AB2000L

🔥 Le SolarFlow 800 Plus descend à 683,05 € !

Le SolarFlow 800 Plus constitue la porte d’entrée la plus abordable de cette sélection. Livré avec deux panneaux bifaciaux de 500 W, il revient à 719 € au lieu de 999 €, puis à seulement 683,05 € avec le code GALXM5, soit près de 316 € d’économie. Un tarif séduisant pour commencer à produire et stocker sa propre électricité sans investir dans une installation imposante.

Facile à installer sur un balcon, une terrasse ou dans un petit jardin, ce format convient particulièrement aux logements disposant de peu d’espace. Son boîtier compact réunit une batterie de 1,92 kWh et un onduleur de 800 W. Les deux entrées MPPT peuvent recevoir jusqu’à 1 500 W de panneaux.