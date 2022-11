Blade : le film Marvel entamera son tournage à l’été 2023

Blade © Marvel

Lizzie Hill rapporte aujourd’hui que le reboot Blade, de Marvel Studios, devrait commencer son tournage en juillet 2023. Ces rumeurs devraient aider à apaiser les inquiétudes de nombreux fans concernant le film et son lancement particulièrement troublé.

Blade a effectivement été en proie à de nombreux retards depuis que Marvel Studios a annoncé le projet en juillet 2019. Le dernier souci est survenu après le départ du réalisateur Bassam Tariq en septembre 2022, environ un an avant que Blade ne soit censé faire ses débuts au cinéma. Marvel Studios a depuis embauché Yann Demange et Michael Starrbury pour le remplacer, lui et Stacy Osei-Kuffour.

Marvel Studios peut-il remettre Blade sur les rails ?

Mahershala Ali devrait normalement jouer le rôle principal. Un rapport récent affirme que l’acteur oscarisé est désormais directement impliqué dans le processus de réécriture, après avoir prétendument exprimé sa frustration quant à la qualité des scénarios précédents.

Cela comprenait un scénario qui aurait eu lieu dans les années 1920 et qui opposait le chasseur de vampires à des ennemis venus d’Europe. Des sources allèguent que le brouillon faisait 90 pages et qu’il ne comprenait que deux séquences d’action, toutes deux apparemment décevantes.

Entre l’embauche de Demange et Starburry et l’enthousiasme continu d’Ali pour le projet, Marvel Studios espère sans aucun doute que Blade soit désormais sur la bonne voie. Le développement prolongé du film a déjà eu des répercussions majeures sur l’univers cinématographique Marvel au sens large, en particulier sur la programmation des phases cinq et six du MCU.

Blade est maintenant le dernier volet de la phase cinq, faisant passer Deadpool 3 à la phase six. Cela a à son tour conduit Marvel Studios à remanier le reste de sa sixième liste de films, déplaçant la première de Les Quatre Fantastiques au 14 février 2025 et la première de Avengers: Secrets Wars au 1er mai 2026.

Le reboot de Blade de Marvel Studios devrait arriver dans les salles le 6 septembre 2024.