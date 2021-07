Blue Origin : le premier client sera la plus jeune personne à voler dans l’espace

Oliver Daemen deviendra la plus jeune personne à se rendre dans l’espace après que le client payant initial a renoncé à son billet de 28 millions de dollars à bord de la fusée New Shepard.

Blue Origin a déclaré dans un communiqué de presse que la personne anonyme qui avait payé un billet 28 millions de dollars a finalement dû se retirer en raison de « conflits d’horaires ». En d’autres termes, il a probablement déjà un rendez-vous important à la date du vol.

Oliver Daemen – Crédit : Blue Origin

Oliver Daemen, 18 ans, récemment diplômé du lycée, volera donc à la place du millionnaire qui a annulé son vol. Il prendra place le 20 juillet prochain dans la capsule New Shepard de Blue Origin aux côtés de Jeff Bezos, de son frère Mark Bezos et de Wally Funk, un pilote de 82 ans et l’une des membres de « Mercury 13 ».

La société n’a pas dit comment elle avait choisi Daeman pour remplacer le millionnaire anonyme. Elle a également refusé de révéler le montant qu’il avait payé pour son billet. Cependant, l’entreprise a déclaré que ce voyage permettrait de « réaliser le rêve de toute une vie pour Oliver », qui est actuellement en année sabbatique pour obtenir sa licence privée avant de commencer ses études à l’université d’Utrecht en septembre prochain.

Oliver Daemen deviendra le plus jeune astronaute de l’Histoire

En volant avec Blue Origin au-dessus de la ligne de Kármán, qui marque la frontière entre l’atmosphère terrestre et l’espace pour la Fédération aéronautique internationale, Oliver Daemon deviendra le plus jeune astronaute de l’histoire. En effet, selon la NASA, l’espace commence à 80 km d’altitude. Cela signifie que toute personne qui passe au-dessus de cette limite est un astronaute aux yeux du gouvernement américain. L’ancien PDG d’Amazon devrait donc lui aussi devenir un astronaute.

Daemen est le fils de Joes Daemen, PDG et fondateur de la société d’investissement Somerset Capital Partners aux Pays-Bas. Ce lancement n’aura pas autant d’impact que prévu étant donné que Virgin Galactic a déjà effectué un vol spatial avec un équipage complet il y a quelques jours.

Il est également intéressant de noter que Wally Funk deviendra la personne la plus âgée à se lancer dans l’espace. Il y a soixante ans, Wally Funk participait à un programme qui testait les aptitudes des femmes à devenir astronaute. Elle était l’une des 13 femmes, appelées les « Mercury 13« , qui ont subi avec succès les mêmes tests physiques et mentaux que les sept astronautes masculins sélectionnés par la NASA pour son premier programme de vols spatiaux habités.

Source : Blue Origin