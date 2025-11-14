Boîte Gmail saturée ? Voici comment la vider rapidement

Découvrez des façons faciles de supprimer les mails inutiles et d’organiser votre messagerie, sans stress.

Image par gabrielle_cc de Pixabay

Dites adieu aux spams, triez Gmail en quelques clics

Gérer une boîte Gmail peut vite devenir compliqué. Chaque jour, on reçoit des centaines, parfois des milliers de mails, et il devient difficile de s’y retrouver. Et avec le stockage qui se remplit vite, il devient nécessaire de faire un peu de ménage.

La solution la plus évidente serait de supprimer les mails un par un. Mais quand on en a des milliers, ça devient vite décourageant. Pour éviter de saturer leurs boîtes, certains utilisateurs choisissent de payer pour plus d’espace de stockage, mais cela ne règle pas le problème du désordre dans la boîte. Heureusement, il existe des méthodes simples pour nettoyer une boîte de réception.

Utilisez la fonction de recherche pour supprimer les mails inutiles

Dans la barre de recherche de Gmail, il est possible de trouver et de supprimer des courriels en masse. Par exemple, beaucoup de mails indésirables contiennent le mot “Unsubscribe” (désabonnement).

Pour les supprimer, lancez la recherche, ouvrez les paramètres et tapez “Unsubscribe” dans le champ “Contient les mots”. Ensuite, Sélectionnez tous les mails trouvés et cliquez sur l’icône de la corbeille. Vous pouvez choisir de sélectionner toutes les conversations correspondant à cette recherche pour gagner du temps.

Et puis, rendez-vous dans le dossier “Corbeille” et cliquez sur “Vider la corbeille” pour supprimer définitivement les mails. Pour un nettoyage plus complet, utilisez d’autres termes comme “désinscrire” ou “désabonner”.

Automatisez avec des filtres Gmail

Vous avez marre de répéter les mêmes actions à chaque fois ? Gmail vous propose d’utiliser les filtres. Pour ce faire, cliquez sur la roue crantée, puis sur “Voir tous les paramètres”. Allez dans “Filtres et adresses bloquées”, puis cliquez sur “Créer un filtre”. Entrez un mot-clé comme “Unsubscribe”, puis sélectionnez “Supprimer” pour que Gmail efface automatiquement les mails correspondants.

Répétez ces étapes avec d’autres mots-clés pour couvrir toutes les newsletters et les e-mails indésirables.

Désabonnez-vous des newsletters

Se désabonner des newsletters inutiles est une autre manière pour limiter le flux de courriels et même de réduire l’impact environnemental du stockage numérique. Pour désactiver les envois d’une entreprise, vous devez tout d’abord vous rendre sur son site, ou bien utiliser simplement le lien de désinscription présent dans chaque mail (obligatoire en Europe grâce au RGPD).

Faites attention aux liens trompeurs. En effet, certains boutons peuvent sembler désinscrire alors qu’ils réactivent les mails.