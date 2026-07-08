M6+ plante pendant les matchs de la Coupe du monde, les utilisateurs s’agacent

M6+ a visiblement du mal à encaisser le choc pendant la Coupe du monde. Plusieurs utilisateurs signalent des coupures et autres dysfonctionnement qui parasitent la diffusion en direct des matchs.

M6+ a obtenu les droits de diffusion de 54 matchs de la Coupe du monde dont les plus grosses affiches. De quoi permettre aux Français de regarder gratuitement une bonne partie du tournoi. Des problèmes récurrents surviennent toutefois pendant les directs, nuisant fortement à l’expérience de visionnage sur la plateforme de streaming.

En regardant Argentine-Égypte mardi soir sur la version Web de M6+, j’ai été confronté à plusieurs coupures intempestives malgré une bonne connexion fibre. A certains moments, l’image se bloquait avant de reprendre quelques secondes plus tard, puis le chargement recommençait, rendant le visionnage particulièrement saccadé. Après avoir actualisé la page, le lecteur a même refusé de s’enclencher, affichant le message d’erreur suivant :

© Tom’s Guide

Coupe du monde sur M6+ : des coupures intempestives signalées pendant les matchs

Ces dysfonctionnements récurrents ont également été dénoncés par d’autres usagers. “J’ai des coupures de l’image. Ça charge, ça reprend et ça recharge. Je n’ai pas pu regarder Brésil-Norvège”, constate Nicolas sur TotalBug, site de suivi des pannes. “Ca coupe toutes les 30 secondes pendant le match (image en 480p, 1giga de débit sur la box)”, témoigne un autre internaute.

Des problèmes de son ont également été rapportés. “Le son se coupe régulièrement toutes les 6 à 7 minutes sur l’application mobile pour les retransmissions en direct”, indique l’utilisateur Thomas. “Y a des bugs de son ou pas ? M6+ commence à me saouler sérieux“, se plaint une autre personne sur le réseau social X.

C’est moi ou le son bug sur m6 ? #poresp — Aliocha 🇲🇦 (@Soloalasalle) July 6, 2026

Les problèmes surgissent aussi bien sur la version Web que sur les applications mobiles et TV de M6+. La plateforme a-t-elle du mal à supporter l’afflux énorme de visiteurs pendant le tournoi ? Une mise à jour est-elle dans les tuyaux pour corriger les soucis ? Nous avons contacté la chaîne pour tenter d’en savoir plus. Nous mettrons cet article à jour si nous obtenons des réponses.

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