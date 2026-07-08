Cette TV QLED Samsung 65 pouces à 549 € pendant les soldes, soit 250 € de remise !

Un salon, un grand écran, et une remise qui tombe à point : la Samsung TQ65Q7F5 s’affiche à 549 € au lieu de 799 € chez Boulanger pendant les soldes. Cette QLED 4K de 65 pouces, sortie en 2025, voit donc son prix reculer de 250 euros, de quoi accéder à un très grand format sans y consacrer un budget démesuré.

Le QLED occupe une place particulière dans l’univers des téléviseurs. Coincée entre les dalles LCD classiques et les OLED haut de gamme, cette technologie a trouvé son public grâce à un compromis parfait : des couleurs vives, une luminosité capable de tenir tête à une pièce ensoleillée, et l’absence de risque de marquage propre à l’OLED. Sur un grand format comme le 65 pouces, ces qualités prennent tout leur sens, là où une dalle médiocre trahirait vite ses limites sur une telle surface.

Chez Samsung, inventeur et fer de lance du QLED, la gamme 2025 décline cette recette à tous les étages. Le TQ65Q7F5 vise le salon familial en quête d’un écran spacieux et abordable, sans les fonctionnalités premium réservées aux séries supérieures. Un positionnement clair, que le prix soldé rend encore plus pertinent.

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Sous le capot de cette TV OLED

Tout repose sur le processeur AI 4K Gen1, qui pilote en direct le rendu de l’image et du son. Sa mission : adapter chaque source à la définition de la dalle, et rehausser les contenus qui n’atteignent pas nativement la 4K pour leur donner plus de netteté. Épaulée par la technologie QLED, l’image gagne en contraste et en éclat, un atout précieux face aux reflets d’une journée ensoleillée. La diagonale de 65 pouces déploie une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels, idéale pour s’immerger dans un film ou une soirée sport.

La connectique ne fait pas l’impasse sur l’essentiel : trois entrées HDMI 2.1 permettent de raccorder consoles récentes et autres périphériques sans compromis, complétées par un port USB. Aux commandes du côté logiciel, le système Tizen de Samsung déroule une interface fluide et bien garnie en applications de streaming, avec l’assistant vocal Bixby et la compatibilité AirPlay 2 pour projeter en un geste le contenu d’un iPhone ou d’un Mac. La dalle plafonne à 50 Hz natifs. Un détail sans conséquence pour les films et les séries, mais qui limite un peu le confort sur les images très rapides, notamment dans certains matchs ou jeux nerveux.

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Un grand écran au bon prix !

Avec 250 euros de moins sur l’étiquette, le Samsung TQ65Q7F5 devient une option très recommandable pour qui veut voir grand sans exploser son budget. Le traitement d’image dopé à l’IA, la triple connectique HDMI 2.1 et l’écosystème Tizen forment un ensemble cohérent, parfaitement calibré pour un usage films, séries et streaming. Seuls les amateurs de fluidité extrême sur le sport ou le gaming devront regarder ailleurs. Pour tous les autres, ce grand format QLED à 549 € coche l’essentiel des cases. Mais attention, l’occasion ne durera que le temps des soldes !

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