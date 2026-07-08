ChatGPT, Claude, Gemini : ces trois phrases vont bonifier tous vos prompts

Lorsque vous rédigez un prompt sur ChatGPT, Gemini ou Claude, ce court texte vous permettra d’améliorer sensiblement la qualité des réponses. Il encouragera le chatbot à demander des précisions plutôt que de faire des suppositions erronées.

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Pour exploiter pleinement la puissance de ChatGPT, Gemini ou Claude, il existe plusieurs techniques de prompt engineering à connaître absolument. Vous devez notamment fournir suffisamment de contexte afin d’éviter que le chatbot produise une réponse à côté de la plaque. En ajoutant ce texte à vos requêtes, vous ne rendrez pas les agents conversationnels plus intelligents mais vous éviterez qu’ils s’égarent.

Comment obtenir de meilleures réponses sur ChatGPT, Claude et Gemini ?

Voici ce que vous devez copier avant de soumettre vos prompts :

“Avant de répondre, évalue si les informations fournies sont suffisantes pour traiter la demande correctement. Si des éléments essentiels manquent ou sont ambigus, pose les questions nécessaires avant de poursuivre. Si tu disposes de suffisamment d’informations, réponds directement”.

En intégrant ce texte systématiquement, vous passerez beaucoup moins de temps à corriger les réponses obtenues après coup, l’IA prenant le temps de comprendre précisément ce que vous cherchez à obtenir. Notez d’ailleurs que Claude adopte déjà souvent cette approche par défaut. Le chatbot a en effet tendance à demander des précisions lorsqu’il estime manquer d’informations :

Les IA génératives ont besoin de contexte

Les chatbots comme ChatGPT, Gemini ou Claude reposent sur des grands modèles de langage qui prédisent les mots les plus pertinents à générer à partir des informations qui leur sont données. Ils s’appuient donc sur le contexte fourni, leur mémoire des précédents échanges mais aussi sur des hypothèses. Lorsqu’une demande est trop vague, ils peuvent ainsi combler les zones d’ombre en formulant une réponse qui repose sur des suppositions erronées.

Prenons un exemple simple. Une requête comme : “Aide-moi à planifier des vacances” laisse de nombreuses questions sans réponse. Où souhaitez-vous partir ? Quel est votre budget ? De combien de temps disposez-vous ? Voyagez-vous seul, en couple ou avec des enfants ? Cherchez-vous du repos, de l’aventure ou des découvertes culturelles ?

Sans ces informations, l’IA risque de proposer une liste générique de destinations populaires. En revanche, si elle est autorisée à demander des précisions avant de répondre, la conversation sera beaucoup plus féconde. De même, pour rédiger un e-mail professionnel, le chatbot aura besoin de connaître le destinataire, le ton à adopter et l’objectif du message. Pour analyser un document, il devra savoir quelles informations vous cherchez précisément à extraire.

En incitant l’IA à vous poser des questions contextuelles essentielles et en y répondant, vous l’aiderez à générer la meilleure réponse possible. Pour bonifier encore plus les résultats, vous pourrez même inclure cette autre phrase qui forcera le chatbot à reformuler votre requête pour la rendre plus claire et plus efficace.