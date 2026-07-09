ChatGPT : la mauvaise nouvelle se confirme pour les utilisateurs gratuits et Go en France

Après avoir lancé les publicités sur ChatGPT aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, OpenAI se prépare à les déployer en France. Plusieurs offres d’emploi confirment que nous n’y échapperons pas.

OpenAI a cédé aux sirènes de la publicité. Il y a quelques mois, le géant de l’IA générative a commencé à intégrer des annonces aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Celles-ci apparaissent exclusivement pour les utilisateurs gratuits et les abonnés Go dans des encarts séparés des réponses. Après ces expérimentations concluantes, l’entreprise s’attaque au marché européen, comme le confirment plusieurs offres d’emploi publiées sur son site officiel.

OpenAI cherche notamment un Responsable régional des solutions publicitaires chargé de “piloter et développer l’activité publicitaire d’OpenAI en Europe”. D’autres postes sont également à pourvoir dans plusieurs villes européennes dont Paris. OpenAI est ainsi en quête d’un Responsable de la réussite client dont le rôle sera d’“accompagner les annonceurs dans leur intégration”.

ChatGPT : la publicité arrive en France

Toujours dans la capitale, l’entreprise veut recruter également un Partenaire régional des clients qui sera chargé de “générer de nouveaux revenus publicitaires et d’augmenter des revenus existants, tout en garantissant la réussite commerciale des annonceurs”. Toutes ces offres d’emploi montrent bien qu’OpenAI se prépare à tester les publicités dans plusieurs pays européens dont la France.

Ces réclames seront destinées aux utilisateurs gratuits et aux abonnés Go, les comptes Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu étant logiquement épargnés. Elles n’apparaîtront pas sur les comptes des usagers mineurs et n’orienteront pas les réponses générées. “Les annonces sont diffusées par des systèmes distincts de notre modèle de clavardage, et les annonceurs ne peuvent pas orienter, classer ni modifier les réponses de ChatGPT. Les publicités sont distinctes et clairement étiquetées”, promet OpenAI.

L’objectif est notamment de financer les coûts considérables liés au développement, à l’entraînement et au fonctionnement de ses modèles d’IA. OpenAI explique que le maintien d’un service rapide et fiable pour les utilisateurs des offres Free et Go nécessite d’importants investissements.

En introduisant des publicités, la firme pourra financer ces dépenses tout en continuant à élargir l’accès à ChatGPT, sans modifier l’expérience proposée aux utilisateurs. Dans la réalité, ces derniers devront se coltiner des annonces dont ils se seraient bien passés.