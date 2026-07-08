Copilot : Microsoft corrige un problème frustrant qui irritait les usagers

Ces dernières semaines, Copilot sur Outlook était pollué par un bug important qui entraînait le blocage et la fermeture de l’application de messagerie. Microsoft vient de déployer un correctif bienvenu.

Malgré son impopularité, Copilot s’est immiscé profondément dans l’écosystème de Microsoft. L’agent conversationnel est notamment intégré dans les différentes applications de Microsoft 365 à l’instar de Word, d’Excel ou encore d’Outlook. Sur la messagerie, les utilisateurs peuvent notamment l’invoquer pour rédiger des courriels, ajuster le ton d’une réponse ou encore pour résumer de longs échanges de mails.

L’agent conversationnel est toutefois loin d’être exempt de bugs. Ces derniers temps, plusieurs usagers ont signalé un dysfonctionnement embêtant lors de l’utilisation de Copilot sur Outlook. “Dans Outlook Classic exécuté sur notre environnement Windows Server 2019 RDS, Copilot ne fonctionne plus correctement”, se plaint un utilisateur sur le forum d’assistance de Microsoft.

Copilot fait planter Outlook : Microsoft déploie un correctif

Et de détailler le problème récurrent rencontré : “Lorsqu’un utilisateur appuie sur Alt + I pour rédiger un brouillon avec Copilot, ou clique sur l’icône en forme de crayon de Copilot dans le corps d’un e-mail, puis saisit un prompt, Copilot affiche ‘Rédaction de votre e-mail’ et la barre de progression bleue se met à défiler de gauche à droite“. A partir de là, l’application se bloque, plante et finit par se fermer. Dans certains cas, elle se rouvrira automatiquement.

Preuve que le problème était répandu, Microsoft a mis au point un correctif qu’il a déployé dans la dernière mise à jour de Microsoft 365. Le journal des modifications confirme la résolution du bug, à savoir la fermeture inattendue d’Outlook lors de la rédaction d’un e-mail avec la fonctionnalité de rédaction de Copilot. Si vous avez récemment été confronté à ce dysfonctionnement, il vous suffit de mettre à jour Outlook pour y mettre fin.