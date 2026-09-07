Bon plan aspirateur robot le Roborock Saros 20 Neo chute à 799 € sur Amazon avec 500 € de remise

Les meilleurs aspirateurs robots réunissent désormais aspiration, lavage des sols et navigation autonome. Les modèles les plus complets savent également relever leurs serpillières sur les tapis et adapter leur parcours aux obstacles rencontrés. Leur intérêt réside surtout dans la régularité du nettoyage, sans avoir à ressortir quotidiennement un aspirateur ou une serpillière.

La station d’accueil joue aussi un rôle central. Elle peut vider le bac à poussière, laver les serpillières et remplir le réservoir d’eau du robot. Cette automatisation réduit les manipulations, même si un entretien périodique de la station reste nécessaire. Avec le Saros 20 Neo, Roborock pousse cette logique assez loin grâce à une base qui prend en charge l’essentiel du nettoyage courant.

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Une aspiration de 36 000 Pa associée à une navigation précise

Le Roborock Saros 20 Neo développe une puissance d’aspiration de 36 000 Pa pour récupérer poussières, miettes, cheveux et poils d’animaux sur les sols durs comme sur les tapis. Son double dispositif anti-emmêlement limite l’accumulation de cheveux autour des brosses. Avec une hauteur de seulement 7,98 cm, le robot peut aussi se glisser sous de nombreux lits, canapés et meubles bas. Son châssis AdaptiLift 3.0 l’aide à franchir un obstacle à deux niveaux atteignant 4,5 cm puis 4,3 cm. Les serpillières peuvent par ailleurs se détacher automatiquement avant le passage sur un tapis mesurant jusqu’à 3 cm d’épaisseur.

La navigation repose sur un capteur LDS rétractable, une caméra RVB, un éclairage structuré et le système latéral VertiBeam. Cet ensemble reconnaît plus de 300 obstacles et réduit les angles morts près des meubles. La technologie FlexiArm étend le nettoyage le long des murs et dans les coins. Pour le lavage, la serpillière tourne à 200 tours par minute avec une pression maximale de 14 N. La station lave les serpillières à 100 °C, les sèche à 55 °C, distribue le détergent et remplit automatiquement le réservoir. Le sac à poussière peut tenir jusqu’à 65 jours avant son remplacement.

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Pourquoi cette promotion mérite le détour

À 799 € au lieu de 1 299 €, le Roborock Saros 20 Neo profite d’une réduction de 500 €. La remise porte sur un modèle particulièrement complet, avec une forte puissance d’aspiration, une conception très fine et une station capable d’automatiser presque tout l’entretien quotidien. L’offre se montre surtout intéressante pour les grandes surfaces, les logements encombrés et les foyers avec des animaux. À ce niveau d’équipement, une baisse de 38 % constitue une excellente occasion de passer à un aspirateur robot haut de gamme !

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