Bon plan aspirateur robot : 700 € de moins sur le Roborock Saros 10, l’un des robots les plus fins du marché !

Voilà une remise qui ne passe pas inaperçue. Le Roborock Saros 10 dégringole à 799 € chez Boulanger, alors qu’il s’affichait jusqu’ici à 1 499 €. Soit 700 € d’économie, et une réduction de 47 % sur ce robot aspirateur laveur haut de gamme.

Sur le marché des robots aspirateurs laveurs, la course à la performance s’est longtemps jouée sur la puissance d’aspiration et l’intelligence de la navigation. Un nouveau front s’est ouvert plus récemment : la finesse. Car un robot, aussi puissant soit-il, ne sert à rien s’il reste bloqué devant un canapé bas ou un meuble surbaissé. Les zones sous les meubles, souvent les plus poussiéreuses, échappent encore à bon nombre de modèles trop épais pour s’y glisser.

C’est précisément là que le Saros 10 tire son épingle du jeu. Roborock, l’un des poids lourds du secteur, a conçu ce modèle autour d’un système LiDAR rétractable qui lui permet d’afficher un profil de 7,98 cm, parmi les plus fins du marché. De quoi atteindre des recoins jusque-là inaccessibles, sans renoncer à la puissance des modèles plus imposants.

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Ce que le Saros 10 a dans le ventre

Sous son châssis ultra-plat, le Saros 10 ne fait pas dans la demi-mesure : 22 000 pascals de puissance d’aspiration, un niveau qui le place dans le haut du panier pour déloger poussière, miettes et poils d’animaux sur tous types de sols. Le lavage combine deux serpillières rotatives et une lingette microfibre vibrante, pour un nettoyage humide qui va au-delà du simple passage superficiel.

Côté endurance, l’autonomie grimpe à 3 h 40, c’est largement de quoi couvrir de grandes surfaces en une seule session, et le robot franchit les seuils jusqu’à 4 cm. La station fait le reste du travail : vidange automatique dans un sac de 2,7 L, entretien des serpillières et recharge en 2 h 30. Le robot reconnaît les animaux, gère la commande vocale et se pilote depuis l’application maison.

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Notre verdict

Descendre un robot de cette trempe sous la barre des 800 €, avec 700 € de remise à la clé, n’est pas si commun. Le Saros 10 combine finesse, aspiration puissante et station qui automatise l’essentiel des corvées, le tout à un tarif désormais bien plus raisonnable que son prix de lancement. Pour qui cherche un robot capable de nettoyer là où les autres ne vont pas, difficile de faire la fine bouche à ce prix. Une offre à considérer sérieusement avant qu’elle ne file.

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