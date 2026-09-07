Google Messages : ce correctif est indispensable pour éviter les situations gênantes

Depuis plusieurs semaines, Google Messages est victime d’un bug très embêtant. D’anciens SMS et messages RCS sont envoyés aléatoirement à d’autres destinataires, occasionnant des situations très embarrassantes. En attendant que le correctif se déploie pour tous, le problème persiste chez certains usagers.

Imaginez une conversation très intime avec votre partenaire sur Google Messages. Un échange privé qui ne regarde que vous deux… jusqu’au jour où l’un de ces messages est envoyé à votre patron alors que vous souhaitiez simplement le prévenir de votre absence. Tel est le bug très problématique qui survient ces dernières semaines sur l’app. Lorsqu’ils rédigent un nouveau SMS ou message RCS, Google Messages risque de fouiller dans l’historique pour récupérer un ancien échange.

Un message vieux de plusieurs mois, voire de plusieurs années, peut alors être envoyé automatiquement à une personne qui n’aurait jamais dû le lire. De quoi créer des situations très embarrassantes, voire franchement pénalisantes. Personne n’a envie que son collègue découvre des détails sur sa vie privée, qu’un message compromettant soit envoyé à sa belle-mère ou que des informations confidentielles, comme un code d’accès, se retrouvent entre de mauvaises mains.

Google Messages peut envoyer vos anciens messages au mauvais contact

“J’ai tapé aujourd’hui : ‘Est-ce que le bureau de campagne est ouvert aujourd’hui ?’ Au lieu d’envoyer ce message, Google Messages a envoyé un ancien message non lié d’une autre conversation à cette personne”, signalait dimanche un utilisateur touché, preuve que le problème est toujours d’actualité malgré le patch mis au point par Google.

“Nous déployons actuellement un correctif qui sera disponible pour tous dans les prochaines semaines. Veuillez vous assurer d’utiliser la dernière version de Google Messages”, assurait un porte-parole le 2 septembre dans un communiqué cité par Android Authority. Au vu des signalements qui persistent encore près d’une semaine plus tard, il semble que le patch n’ait pas encore été déployé chez tous les utilisateurs.

En attendant, mieux vaut vérifier régulièrement les mises à jour sur le Google Play Store et installer, le cas échéant, la dernière version disponible de l’application. Pour mémoire, Google Messages a subi d’autres dysfonctionnements récemment. On pense notamment aux conversation de groupe RCS qui se scindent ou encore aux historiques qui s’effacent subitement.