Gemini : les adeptes du multitâche vont adorer cette nouveauté

Google déploie un nouveau bouton de réduction pour Gemini qui peut désormais se transformer en petite bulle flottante. Une nouveauté appréciable pour le multitâche sur Android.

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Il est possible d’invoquer facilement Gemini sur votre smartphone Android. Sauf que l’assistant disparaîtra aussi vite qu’il est apparu si vous avez le malheur d’appuyer ailleurs sur votre écran ou si vous tentez d’ouvrir une autre app. Pour remédier à ce désagrément qui nuit au multitâche, Google avait promis de mettre au point un système de bulles pour Gemini.

Bonne nouvelle, l’intégration a déjà débuté. Avant d’y revenir, rappelons que le géant a étendu le système des bulles, cher aux messageries instantanées, à l’ensemble des applications. Sur Android 17, n’importe quelle app peut se minimiser en petite bulle flottante, accessible à tout moment sur l’écran. Il suffit d’appuyer dessus pour la retrouver aussitôt, nous dispensant d’ouvrir le menu des applications récentes.

Gemini facilite enfin le multitâche sur Android

Google reprend le principe pour Gemini. Vous pouvez désormais appuyer sur le nouveau bouton de réduction de l’assistant. Cela aura pour effet de transformer l’overlay en petite bulle, vous permettant d’ouvrir d’autres applications sans perdre l’accès rapide à la fenêtre. Le raccourci flottant se fixera à l’une des six positions prédéfinies sur les bords de l’écran.

Un simple appui sur la bulle suffira à la faire réapparaître à l’écran. Plus besoin d’aller dans la vue des apps récentes pour rouvrir l’assistant conversationnel.

“Gemini reste disponible même lorsque vous effectuez plusieurs tâches simultanément. Appuyez pour agrandir. Faites glisser pour déplacer ou fermer”, résume Google. Cette nouveauté s’avère très pratique, en particulier lorsque vous demandez une tâche complexe à Gemini qui nécessite un temps de traitement conséquent.

Selon 9to5Google, le bouton “Réduire” et la bulle Gemini sont actuellement en cours de déploiement sur Android.