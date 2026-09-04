Gmail, Docs, Keep : ce nouveau mode va vous faire gagner un temps fou

Grâce à Gemini Live, les utilisateurs de Gmail, Docs et Keep peuvent désormais dicter leurs instructions pour rechercher des informations dans leurs e-mails, construire et structurer un document ou transformer un flot d’idées en notes organisées.

© Gemini / Tom’s Guide

Gemini Live continue de faire son trou dans les applications phares de Google. Vous pouvez désormais échanger de vive voix avec Gemini pour réaliser certaines tâches dans Gmail, Docs et Keep. “Que ce soit pour rechercher des messages dans votre boîte de réception, organiser vos idées ou faire du brainstorming, les nouvelles fonctionnalités de Gmail, Docs et Keep vous permettent de tout faire par la voix”, détaille l’entreprise sur son blog.

Gmail, Docs et Keep : vous pouvez donner vos instructions de vive voix à Gemini

Comme sur le chatbot principal, qui profite déjà de ce mode, le microphone restera actif pendant l’échange. Vous pourrez ainsi poser une question en langage naturel, écouter la réponse, enchaîner avec une autre consigne ou encore interrompre le travail de l’IA pour affiner un point précis. Chaque mode est pensé pour un usage propre à chaque app :

Gmail Live : demandez à Gemini de retrouver des informations enfouies dans votre boîte de réception. Numéro d’un client, horaire de train, synthèse d’une réunion, consignes de votre patron… L’IA analysera vos e-mails pour retrouver les éléments dont vous avez besoin sans que vous ayez à taper un seul mot.

Docs Live : décrivez à l’oral le document que vous souhaitez créer en donnant autant de détails que possible. Gemini se chargera d’organiser vos idées, de structurer le contenu, d’affiner la mise en forme et de générer in fine un premier brouillon. Si vous l’autorisez, il pourra même récupérer des informations pertinentes sur Gmail, Drive, Chat et le Web pour enrichir le document.

Keep Live : déclamez librement vos idées à voix haute et laissez Gemini les transformer en notes organisées. Vous pouvez par exemple évoquer les points à aborder lors d’une réunion, les différentes étapes d’un projet que vous préparez, les pistes pour faire monter votre business… L’IA se chargera de trier et de structurer vos idées.

Ces trois fonctionnalités conversationnelles ont commencé à être déployées cette semaine. Gmail Live et Keep Live sont accessibles aux abonnés Google AI Plus, Pro et Ultra, tandis que Docs Live est réservé aux abonnés Pro et Ultra. Les trois modes seront disponibles prochainement pour les clients professionnels de Google Workspace.