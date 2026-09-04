Windows 11 s’attaque enfin aux gros défauts de l’application Photos

L’application Photos de Windows 11 a droit à une mise à jour qui améliore sensiblement ses performances tout en allégeant son interface. Après plusieurs semaines de tests auprès des Insiders, cette nouvelle version se déploie progressivement pour tous via le Microsoft Store.

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Progressivement, Microsoft gomme les défauts de Windows 11 et de ses applications natives. C’est désormais au tour de Photos de recevoir une mise à jour qui permet enfin de rectifier le tir. Régulièrement tancée pour ses performances poussives, la célèbre visionneuse s’offre une cure de jouvence tout en nettoyant son interface saturée de commandes superflues.

Windows 11 corrige le problème de chargement interminable des images

Premier enseignement, l’application se lance et ouvre les images plus rapidement qu’avant (y compris les photos très volumineuses). Le zoom avant et arrière gagne nettement en réactivité, tandis que les ralentissements sont considérablement réduits, y compris sur les configurations les plus modestes.

Microsoft s’appuie désormais sur une nouvelle “architecture multiprocessus”, ce qui a permis de doubler la vitesse de chargement des photos. Afficher une image JPEG ne représente désormais plus un défi informatique insurmontable.

L’application Photos devient plus épurée

Dans le même temps, l’interface a été considérablement allégée. Outre la suppression du bouton “Demander à Copilot”, Microsoft a notamment retiré les raccourcis vers OneDrive, Designer et Clipchamp de la barre d’outils principale. Ils sont désormais accessibles dans le nouveau menu “Ouvrir avec” qui permet de choisir avec quel logiciel vous souhaitez ouvrir vos images.

La barre principale se concentre à présent sur les fonctions les plus pertinentes, comme la modification, la rotation, la suppression, l’impression ou le partage. Le menu clic droit a également été simplifié, certaines commandes ayant été regroupées dans des sous-menus. Un changement qui s’inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été fait pour le menu contextuel de l’Explorateur de fichiers.

Par ailleurs, le volet d’informations a été repensé pour donner un accès plus direct à certaines actions comme le redimensionnement de l’image, la copie de son chemin d’accès ou l’ouverture de son emplacement. Autre amélioration bienvenue : les images HEIC peuvent enfin conserver leur format d’origine après modification.

Alors qu’elle se cantonnait jusqu’ici aux Insiders, la nouvelle version de Photos (2026.11080.24002.0) se déploie désormais progressivement chez l’ensemble des utilisateurs.