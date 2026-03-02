Bon plan Apple : les AirPods 4 et AirPods 4 ANC en forte promotion chez Boulanger !

Bonne nouvelle pour les utilisateurs Apple : les Apple AirPods 4 et les Apple AirPods 4 avec Réduction active du bruit profitent actuellement d’une belle remise chez Boulanger ! Deux modèles récents, deux approches du confort audio, et des prix bien plus accessibles que d’habitude.

Les écouteurs sans fil sont devenus des accessoires du quotidien : musique, appels, vidéos, transports… ils doivent être confortables, endurants et simples à connecter. Et dans l’écosystème Apple, l’intégration fluide avec les iPhones, les iPads ou les Macs reste un vrai atout.

Avec cette nouvelle génération, Apple mise autant sur le confort que sur l’intelligence logicielle, en proposant pour la première fois la réduction active du bruit sur ce format ouvert. La version classique est affichée chez Boulanger à 149 € au lieu de 199 €, tandis que la version avec ANC tombe à 169 € au lieu de 199 €.

AirPods 4 ou AirPods 4 ANC : quelles différences ?

Les deux modèles partagent la puce H2, garante d’un son optimisé, d’appels plus clairs grâce à l’isolement de la voix et de la prise en charge de Siri. On retrouve également l’audio spatial personnalisé, la recharge USB-C et jusqu’à 30 heures d’écoute avec le boîtier.

La différence majeure concerne la réduction active du bruit. Les AirPods 4 ANC ajoutent l’Audio adaptatif, le mode Transparence et la détection des conversations, qui baisse automatiquement le volume lorsque vous parlez à quelqu’un. Une vraie montée en gamme pour ceux qui utilisent leurs écouteurs dans les transports ou les environnements bruyants.

Une génération plus complète à prix réduit

À 149 € pour les AirPods 4 et 169 € pour les AirPods 4 avec réduction active du bruit, la question devient surtout : avez-vous besoin d’ANC au quotidien ? Dans les deux cas, cette double promotion permet d’accéder à la dernière génération Apple à un tarif bien plus intéressant que d’habitude.

