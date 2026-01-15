Bon plan JBL : une enceinte Bluetooth compacte et étanche sous la barre des 40 € !

La JBL Go 4 s’affiche en ce moment à 38 € au lieu de 49 € sur Amazon ! Une petite remise en apparence, mais qui fait de cette enceinte compacte et robuste l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.

La JBL Go 4 s’adresse clairement à celles et ceux qui veulent une enceinte Bluetooth compacte, simple et efficace. Son format miniature permet de l’emporter absolument partout, sans compromis sur la solidité. Certifiée IP67, elle résiste à l’eau comme à la poussière, ce qui en fait l’alliée parfaite pour les pique-niques, la plage, la piscine ou les week-ends improvisés.

Malgré sa taille, elle délivre un son JBL Pro étonnamment puissant, avec des basses bien présentes pour une enceinte de ce gabarit. Elle est bien suffisante pour sonoriser une petite pièce, une table entre amis ou une sortie en extérieur.

Découvrir l’offre

Autonomie et fonctionnalités pour profiter au quotidien

Côté autonomie, la JBL Go 4 annonce jusqu’à 7 heures d’écoute, avec la possibilité de gagner 2 heures supplémentaires grâce au mode Playtime Boost qui optimise les performances. Un vrai plus pour tenir toute une après-midi ou une soirée sans recharge.

Elle propose aussi des options appréciables comme l’appairage de deux enceintes Go 4 ou la compatibilité JBL Auracast pour créer une ambiance plus immersive avec plusieurs enceintes compatibles. Et le tout se pilote facilement en Bluetooth.

Découvrir l’offre

Une petite promo… avec un grand potentiel !

À 38 €, la JBL Go 4 se positionne comme l’une des meilleures enceintes Bluetooth ultra-portables à petit prix. Fiable, résistante, simple à utiliser et suffisamment puissante pour son format, elle coche toutes les cases pour un usage nomade.

À lire également : notre sélection des meilleurs enceintes connectées