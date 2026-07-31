Bon plan robot tondeuse : l’Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro et son double LiDAR chutent à 999 € sur Amazon

Confier l’entretien de sa pelouse à un robot sans se lancer dans des travaux d’installation, c’est la promesse de cette offre. L’Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro, une tondeuse robotisée sans fil taillée pour les grands jardins jusqu’à 1 600 m², passe de 1 499 € à 999 € sur Amazon. Soit 500 euros d’économie !

Les robots tondeuses ont connus une petite révolution avec l’abandon du fil périphérique. Fini les longues heures à enterrer un câble tout autour du terrain pour délimiter la zone de tonte, les modèles récents cartographient seuls le jardin et s’y repèrent grâce à des technologies embarquées. Encore faut-il que cette navigation soit fiable, car c’est elle qui conditionne la qualité de la tonte et la capacité du robot à ne pas se perdre ou laisser des zones de côté.

C’est précisément sur ce terrain que l’Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro entend se démarquer. Plutôt que de dépendre uniquement d’un signal satellite parfois capricieux sous les arbres ou près des bâtiments, il combine plusieurs technologies de repérage pour garder le cap en toutes circonstances. Une approche qui vise la tranquillité d’esprit, du premier passage jusqu’à la fin de saison.

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Un double LiDAR et une vision par IA pour ne jamais perdre le cap

Le cœur du système repose sur une navigation Dual-LiDAR épaulée par la vision par intelligence artificielle. Concrètement, le robot génère une carte holographique de son environnement et s’y repère avec une précision annoncée de 2 cm, y compris la nuit ou dans les zones ombragées où les ombres et les toitures peuvent perturber d’autres systèmes. L’installation se veut expéditive, une quinzaine de minutes suffisent, sans station de référence RTK à poser ni limites à tracer manuellement, le robot mémorisant seul les contours une fois la zone parcourue. La gestion se fait ensuite depuis l’application, qui permet de tondre à distance, de surveiller la pelouse ou d’organiser les zones de tonte à sa guise.

Sur le plan pratique, l’évitement d’obstacles s’appuie sur la vision IA et le LiDAR 3D ToF pour reconnaître et contourner plus de 200 types d’objets, en gardant une distance de sécurité de 5 cm. Le coupe-bordures TruEdge, doté de fils flexibles rotatifs, s’attaque aux angles et aux abords difficiles pour une finition nette jusqu’à la lisière. Côté terrain, la plateforme 32 V lui permet de grimper des pentes jusqu’à 50 % et de franchir des obstacles de 4 cm, tandis que la hauteur de coupe se règle de 3 à 9 cm par paliers d’un centimètre, directement depuis le téléphone. Certifié IPX6, il poursuit sa tâche sous la pluie sans crainte.

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Une remise de 500 euros à saisir avant la fin de saison

À 999 € au lieu de 1 499 €, l’Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro se positionne comme une option sérieuse pour qui veut automatiser l’entretien d’un grand jardin sans compromis sur la navigation. Ce robot joue clairement dans la cour des modèles haut de gamme, à un tarif désormais bien plus digeste. Pour couvrir jusqu’à 1 600 m² sans fil à enterrer, la proposition tient la route, et les 500 euros de remise donnent une vraie raison de sauter le pas avant la fin de la belle saison.

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