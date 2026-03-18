Bon plan robot tondeuse : 1 700 € de remise sur l’Anthbot Genie 800 chez Boulanger, non vous ne rêvez pas !

L’Anthbot Genie 800 est affiché à 899 € chez Boulanger au lieu de 2 599 €, soit une remise exceptionnelle de 1 700 € sur un robot tondeuse sans fil haut de gamme capable de gérer jusqu’à 1 500 m² de pelouse ! Une promotion rarissime sur un segment où les modèles les plus aboutis dépassent allègrement les 2 000 €.

Les robots tondeuses ont progressivement conquis les jardins français ces dernières années en promettant ce que tout propriétaire d’une pelouse rêve secrètement : ne plus jamais pousser une tondeuse. Les premiers modèles, limités par leurs câbles périmétriques à enterrer et leur navigation aléatoire, ont longtemps rebuté. Mais la nouvelle génération de robots tondeuses, dotée de navigation satellitaire et de vision artificielle, a changé la donne en profondeur.

Les robots sans fil périmétriques représentent aujourd’hui le sommet de la catégorie. Sans câble à enterrer, sans balises à poser, ils s’installent en quelques minutes et cartographient le jardin de manière autonome. Une révolution pour les propriétaires de grands espaces ou de jardins complexes, qui pouvaient difficilement envisager d’installer des dizaines de mètres de câble dans leur terrain.

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Une navigation RTK et quatre caméras IA pour une précision chirurgicale

L’Anthbot Genie 800 combine un positionnement satellitaire RTK multibande et un système de vision à quatre caméras pour garantir une précision de navigation même dans les zones où le signal GPS est faible, sous des arbres denses ou à proximité des bâtiments. La cartographie automatique ACC lui permet de délimiter seul les contours de votre pelouse, de créer des trajectoires optimisées et de gérer jusqu’à 20 zones distinctes avec des paramètres de tonte personnalisables pour chacune. Depuis l’application mobile, vous pouvez définir des zones interdites autour des massifs, programmer les horaires de tonte, adapter la hauteur de coupe entre 2 et 7 cm et surveiller l’avancement en temps réel.

Côté performances, le Genie 800 affiche une largeur de coupe de 20 cm, une vitesse de tonte pouvant atteindre 200 m²/h et une capacité à négocier des pentes jusqu’à 45 %, ce qui en fait l’un des modèles les plus polyvalents de sa catégorie. L’évitement d’obstacles s’appuie sur un champ de vision de 300° et des algorithmes d’IA capables de reconnaître et contourner animaux, jouets ou objets en mouvement. Le robot rentre automatiquement à sa base dès que la batterie faiblit ou qu’il détecte de la pluie, reprend sa tonte là où il s’était arrêté après recharge, et résiste aux projections d’eau grâce à sa certification IPX6. Et le niveau sonore de 58 dB le assez rend discret.

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Le printemps arrive, c’est le moment de craquer !

À 899 € au lieu de 2 599 €, l’Anthbot Genie 800 profite d’une remise de 1 700 € chez Boulanger, soit près de 65 % de réduction sur un robot tondeuse sans fil parmi les mieux équipés du marché. Si vous avez un jardin jusqu’à 1 500 m² et que vous cherchez à vous affranchir définitivement de la corvée de tonte, c’est une opportunité à ne pas laisser passer.

robot tondeuse

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