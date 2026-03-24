Bon plan robot tondeuse : le MOVA 600 prouve qu’on n’a pas besoin de dépenser 1 000 € pour tondre intelligemment !

Le MOVA 600 est affiché à 749 € sur Amazon au lieu de 999 €, soit 250 € de remise sur un robot tondeuse sans fil équipé d’un LiDAR 3D haute précision, sans câble à enterrer ni station à installer. Une promotion qui en fait l’une des meilleures affaires du moment sur ce segment !

Les robots tondeuses ont longtemps souffert d’une image contraignante : des heures d’installation, desà enfouir dans le sol, des balises à poser aux quatre coins du jardin… Les premiers modèles accessibles compensaient rarement ces efforts par des performances à la hauteur. Résultat, ils sont restés pendant des années, réservé aux propriétaires les plus motivés ou les mieux dotés budgétairement.

L’émergence des robots sans fil périmétriques a changé la donne. Grâce à la navigation par GPS, RTK ou LiDAR, ces nouveaux modèles s’affranchissent de toute infrastructure au sol et s’installent en quelques minutes. Longtemps cantonnée aux gammes premium au-delà de 1 500 €, cette technologie commence enfin à descendre en gamme, et le MOVA 600 en est l’une des illustrations les plus convaincantes.

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Un LiDAR 3D haute précision qui n’a rien à envier aux modèles deux fois plus chers

Le MOVA 600 embarque un LiDAR 3D baptisé UltraView, capable de détecter son environnement jusqu’à 30 mètres avec un angle de vision de 360° x 59° et une précision au centimètre. Contrairement au GPS traditionnel, cette technologie génère en temps réel des nuages de points pour cartographier avec précision votre jardin, éviter les obstacles et les animaux domestiques et maintenir une trajectoire rigoureuse quelle que soit la luminosité. Le robot fonctionne aussi bien en pleine lumière qu’à l’ombre dense, et peut négocier des pentes jusqu’à 45°. L’installation se résume à piloter le robot via l’application MOVAhome pour définir les limites virtuelles de votre terrain.

Depuis l’application, vous gérez l’intégralité des paramètres de tonte : direction de coupe, programmation horaire, gestion de plusieurs zones déconnectées grâce à la fonction double carte… Le MOVA 600 adopte une coupe en U optimisée pour couvrir la surface de manière méthodique et efficace. Le niveau sonore contenu en fait un modèle particulièrement discret et utilisable sans gêner le voisinage. Enfin, MOVA se distingue avec une garantie de trois ans, soit le triple de ce que proposent la plupart des concurrents sur ce segment.

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Le printemps est là, profitez-en !

À 749 € au lieu de 999 € sur Amazon, le MOVA 600 offre un accès à la technologie LiDAR 3D sans fil à un tarif inédit. Navigation autonome sans câble, cartographie précise au centimètre, évitement intelligent des obstacles, application complète et garantie trois ans : ce sont des arguments qu’on trouve habituellement sur des robots affichés entre 1 200 € et 1 800 €. Si vous avez un jardin jusqu’à 600 m² et que vous cherchez un robot tondeuse vraiment performant sans franchir le cap des 1 000 €, le MOVA 600 est aujourd’hui l’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché.

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