Galaxy S26 FE : les prix français fuitent et ça ne va pas vous plaire

A quelques semaines de la présentation officielle, une source de confiance vient de révéler les prix du Galaxy S26 FE en France. Confronté à l’explosion des coûts de la mémoire, Samsung prévoit des augmentations notables sur son smartphone plus abordable.

Le Galaxy S25 FE © Samsung

Après avoir présenté les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, Samsung s’apprête à lancer le Galaxy S26 FE. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de la mémoire, le constructeur sud-coréen n’a eu de cesse d’augmenter ses prix ces derniers mois. Et il devrait en faire de même pour son nouveau modèle Fan Edition.

Combien coûtera le Galaxy S26 FE en France ?

L’information nous vient du réputé leaker billbil-kun dont la fiabilité n’est plus à prouver. Les S26 FE seraient proposés aux tarifs suivants dans nos contrées :

Modèle 128 Go : 799 €

: 799 € Modèle 256 Go : 899 €

: 899 € Modèle 512 Go : 1099 €

Le nouveau smartphone devrait donc afficher une hausse tarifaire significative par rapport à son prédécesseur, le Galaxy S25 FE. La version 128 Go verrait son prix augmenter de 50 euros, tandis que le modèle 256 Go coûterait 90 euros de plus. La hausse serait encore plus marquée pour le modèle 512 Go, avec une augmentation de 170 euros.

Difficile dans ces conditions de le considérer comme un modèle accessible financièrement. On remarque en outre que Samsung a choisi de conserver une configuration 128 Go alors que le constructeur a abandonné ce palier de stockage sur la gamme Galaxy S26. Le leaker révèle également trois coloris : Graphite, Vert d’Eau et une troisième teinte qui oscillera entre le bleu et le violet.

Sortie imminente pour le S26 FE

La sortie du S26 FE serait prévue pour le 1er septembre prochain, une période privilégiée par Samsung pour dévoiler sa nouvelle gamme Fan Edition. Côté fiche technique, il se murmure que le smartphone conserverait les mêmes modules photo que son prédécesseur, à savoir : un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, un téléobjectif de 8 MP et un capteur selfies de 12 MP.

Le smartphone serait propulsé par un processeur Exynos 2500, assisté par 8 ou 12 Go de RAM. Son autonomie serait assurée par une une batterie de 4900 mAh, compatible avec la charge rapide filaire de 45 W. On s’attend également à la présence d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Toutes ces rumeurs sont à prendre avec des pincettes tant que Samsung ne les aura pas confirmées officiellement.