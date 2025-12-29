Bon plan sim racing : le volant Ferrari SF1000 à prix réduit

Crédit : Jcomp / Freepik

Thrustmaster Ferrari SF1000 : le volant de F1 qui pousse le réalisme à son maximum

Entrer dans la peau d’un pilote de Formule 1 ne se résume plus à regarder un Grand Prix à la télévision. Grâce aux équipements de sim racing haut de gamme, l’expérience devient presque réelle.

C’est précisément la promesse du Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 Edition de Thrustmaster, actuellement proposé à un tarif revu à la baisse : 329,99 € au lieu de 399,99 €, soit une réduction immédiate de 70 €. C’est une opportunité intéressante pour les amateurs de sensations fortes et de précision.

Ce que l’on sait de cet équipement

Issu d’un partenariat étroit entre Thrustmaster et Ferrari, ce volant reprend fidèlement le modèle utilisé par la Scuderia lors de la saison de Formule 1 2020. Conçu à l’échelle 1:1, il reproduit avec exactitude la disposition des commandes, les détails visuels et l’identité graphique du volant original afin d’offrir une immersion sans compromis, bien au-delà d’un simple accessoire de jeu.

Au centre de l’ensemble trône un écran LCD interactif de 4,3 pouces, un véritable poste de contrôle embarqué. Selon les titres compatibles, il peut afficher jusqu’à 69 données différentes, allant de la télémétrie aux informations de course essentielles. Pour compléter cet affichage, 21 LED viennent renforcer la lisibilité en action, dont 15 dédiées au régime moteur et 6 à divers indicateurs de course. Les utilisateurs apprécient particulièrement la clarté et la fluidité de cet écran, qui améliore à la fois le confort et la performance.

Le plastron du volant est fabriqué en fibre de carbone authentique qui apporte rigidité et légèreté et favorise un ressenti précis du retour de force. Les poignées recouvertes de caoutchouc texturé assurent une excellente adhérence, même lors de longues sessions. Les palettes magnétiques renforcent le réalisme des changements de rapports. L’ensemble inspire confiance et solidité, un aspect souvent souligné par les joueurs.

Pensé pour la compétition, ce volant embarque 21 boutons d’action, deux encodeurs rotatifs et des palettes magnétiques, permettant des ajustements rapides sans quitter la piste des yeux. Sachez que certaines fonctionnalités dépendent du jeu utilisé.

Compatibilité

Le Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 Edition est compatible avec PC, PlayStation et Xbox via les bases Thrustmaster T Series (vendues séparément). Les avis utilisateurs sont majoritairement enthousiastes, saluant son réalisme et son niveau de finition. Malgré un prix jugé élevé hors promotion, beaucoup estiment que le rapport immersion/prix reste excellent face à des modèles concurrents bien plus coûteux.

