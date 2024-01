Meilleurs smartphones à moins de 500 euros : quel modèle choisir ?

Avec un smartphone à moins de 500 euros il est possible de profiter d’une expérience optimale. À ce tarif, on peut trouver certains modèles haut de gamme des générations précédentes. Voici les meilleurs smartphones actuellement disponibles à moins de 500 euros.

Notre top 3 des meilleurs smartphones à moins de 500 €

De nos jours sous la barre des 500 euros il est possible de trouver d’excellents smartphones. À ce tarif, les fabricants n’ont pas besoin de faire beaucoup de compromis pour proposer des mobiles de qualité. Toutes les marques, à l’exception d’Apple, disposent de produits récents dans cette tranche de prix.

Dans ce guide vous allez trouver des modèles avec de très bons possesseurs pour le gaming, avec des écrans OLED ayant des taux de rafraîchissement atteignant les 120 Hz et des batteries de bonne qualité. La partie photo est sûrement la seule catégorie en retrait dans ce secteur. Mais il est quand même possible de trouver des appareils avec des modules relativement performants. Vous pouvez retrouver ci-dessous notre comparatif des meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

À lire aussi : notre guide des meilleurs smartphones

Samsung A54, le meilleur smartphone à moins de 500 euros

On commence ce guide avec le Samsung A54 qui est probablement le meilleur modèle sous la barre des 500 euros. Pour ce prix vous pouvez compter sur un écran Amoled de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ensuite, on trouve ici un processeur Exynos 1380, épaulé par 8 Go de ram.

En termes de performances c’est amplement suffisant pour un appareil de cette catégorie. Vous pourrez faire tourner à peu près n’importe quelle application. Il existe dans deux versions de 128 ou 256 Go de capacité de stockage. Mais si cela vous semble insuffisant, il est possible d’ajouter une carte mémoire microSD. Pour le volet photo, il embarque un ensemble de 3 capteurs. On retrouve : un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un objectif macro de 5 Mpx. Dans l’ensemble la qualité des clichés est bonne, surtout de jour.

Ce modèle est équipé d’une batterie de 5000 mAh. Cette dernière assure, selon le fabricant, jusqu’à 2 jours d’autonomie. Il est compatible avec la charge rapide de 25W. Hélas, cette dernière est peu performante comparée à ses concurrents chinois. Pour finir, il possède la certification IP67 (résistance à la poussière et à l’eau). Sinon, Samsung garantit 4 générations de mises à jour de l’OS, et 5 ans de mises à jour de sécurité. En bref, le Samsung A54 se pose comme l’un des meilleurs appareils sous la barre symbolique des 500 euros.

À lire aussi : notre test complet du Samsung A54

Xiaomi 13 Lite, le bon rapport qualité/prix

Le Xiaomi 13 Lite est le dernier-né des smartphones de milieu de gamme du fabricant chinois. C’est une version plus abordable des excellents Xiaomi 13 et 13 Pro. Comme vous pouvez vous en douter, il n’est pas aussi puissant que ses contreparties. Mais il offre un superbe rapport qualité/prix dans cette gamme. Déjà, on trouve ici un processeur Snapdragon 7 Gen 1 couplé à 8 Go de ram. Ce type de puce est largement suffisante pour jouer n’importe quel jeu.

D’ailleurs, il possède un écran Amoled FHD+ de 6,55 pouces rafraîchi à 120 Hz. Là aussi la qualité d’affichage est très bonne. Pour la partie photo, on retrouve un ensemble de 3 capteurs dont : un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. Sans être aussi bon que le Google Pixel 6 dans ce domaine, la qualité des images captées est bonne. D’autre part, il existe dans deux versions de 128 ou 256 Go de capacité de stockage. Sinon, il embarque une batterie de 4500 mAh qui offre aisément une journée d’autonomie.

Son chargeur 67W est capable de le recharger à 100% en moins d’une heure. En bref, le Xiaomi 13 Lite est un des appareils avec le meilleur rapport qualité/prix de cette sélection.

À lire aussi : vous pouvez retrouver ici notre dossier Xiaomi 13

Google Pixel 6, le meilleur photophone à moins de 500 euros

Le Google Pixel 6 est tout simplement une alternative abordable au Pixel 7 et 8. Bien moins cher, il embarque tout de même une solide fiche technique. Côté affichage, on retrouve une dalle OLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La qualité de l’écran est bonne, mais comme souvent avec les appareils Google, se force réside dans la partie photo.

En effet, il est équipé d’un grand-angle de 50 Mpx et d’un ultra grand-angle de 12 Mpx. Dans l’ensemble, la qualité est au rendez-vous de jour comme nuit, mais on regrette un peu l’absence d’un téléobjectif. Ce dernier est seulement présent sur la version Pro. D’autre part, il possède un processeur Google Tensor de première génération accompagné de 8 Go de ram. Celui-ci était particulièrement puissant au moment de sa sortie, mais rassurez-vous ses performantes sont toujours amplement suffisantes.

Côté capacité de stockage, il existe en 128 ou 256 Go. Mais il est ici impossible d’ajouter une carte mémoire. Pour conclure, il est certifié IP68 et dispose d’une batterie de 4600 mAh offrant une bonne journée d’autonomie. D’ailleurs, il est compatible charge sans-fil 21W. En conclusion, si vous avez un budget limité et que le volet photo est important pour vous, le Google Pixel 6 est un choix tout indiqué.

À lire aussi : notre test du Google Pixel 6

OnePlus 10T, pour la plus efficace de charges rapides

Comme pour le Xiaomi 13 Lite, le OnePlus 10T est une version plus abordable par rapport au 10 Pro. Une nouvelle fois le fabricant a fait quelques concessions, mais le résultat reste très convaincant. Tout d’abord, il embarque un écran avec une dalle Amoled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz.

Ensuite, il dispose de l’excellent processeur Snapdragon 8+ Gen 1 épaulé par 8 ou 16 Go de ram. De plus, il existe avec des capacités de stockage de 128 ou 256 Go. Dans l’ensemble, c’est un très bon choix d’appareil gaming. Surtout si vous choisissez la seconde version de 16/256 Go. Côté photo, on trouve un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, et un capteur macro de 2 Mpx. Même si sur le papier, c’est honorable, à la pratique il est loin de délivrer les meilleurs clichés. Si ce point est important pour vous, il faudra vous tourner vers d’autres modèles de ce comparatif.

Pour finir, il peut compter sur une batterie de 4800 mAh qui assure facilement une journée entière d’utilisation. Et vient enfin sa particularité, sa charge rapide de 150W, chose assez rare sur le marché actuel. Cette dernière est capable de recharger le One Plus 10T à 100% en 20 minutes seulement. Pour résumer, c’est un solide choix de smartphone à moins de 500 euros.

Realme GT Neo 3, le smartphone gaming au meilleur prix

Si vous cherchez un smartphone abordable adapté pour le gaming, le Realme GT Neo 3 est le mobile qu’il vous faut. Comme souvent le fabricant chinois nous délivre un produit à l’excellent rapport qualité/prix. Avant de commencer, on note un design très réussi qui rappelle les carrosseries de voitures de sport.

Côté technique, il dispose d’un puissant processeur Dimensity 8100 de la marque MediaTek épaulé par 8 Go ou 12 Go de ram selon la version. Sans entrer dans le détail, sachez que c’est amplement suffisant pour faire tourner n’importe quel jeu. Chose rare, il existe dans une unique version de 256 Go de stockage. Sinon il est équipé d’un écran avec une dalle Amoled de 6,7 pouces rafraîchi à 120 Hz et même compatible HDR10+. Pour la partie photo, il dispose d’un grand angle Sony IMX766 de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx. Pour sa catégorie, la qualité des clichés est vraiment correcte.

Enfin il dispose d’une batterie de 4500 ou 5000 mAh offrant une excellente autonomie. Autre particularité de ce modèle, il est disponible dans deux versions avec des charges rapides différentes : 80W (5000 mAh) ou 150W (4500 mAh). Cette dernière est capable de recharger l’appareil à 100% en à peine 15 minutes. Pour résumer, le Realme GT Neo 3 est actuellement le smartphone gaming au meilleur rapport qualité/prix et il existe même une édition Dragon Ball Z pour les intéresser.

Oppo Find X5 Lite, la qualité Oppo au meilleur prix

Pour finir ce comparatif, nous vous proposons le Oppo find X5 Lite. C’est un produit de milieu de gamme du fabricant chinois, mais il dispose de caractéristiques séduisantes. Son design est réussi et il est très léger en main. Mais on regrette l’absence d’une certification IP.

Sinon, il possède le très bon processeur Dimensity 900 épaulé par 8 Go de ram. De plus, il existe uniquement en 256 Go de capacité de stockage. Pour la partie affichage, il est équipé d’une dalle Amoled de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Dans l’ensemble, le résultat est très séduisant. De plus, on trouve une batterie de 4500 mAh offrant largement une journée d’autonomie. Sa charge rapide 65W est capable de le recharger complètement en moins de 45 minutes. Pour finir, nous allons évoquer la partie photo.

On retrouve ici un grand-angle de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur Macro de 2 Mpx. Sur ce point, les clichés pris sont très convaincants. Pour conclure, le Oppo Find X5 Lite est un modèle faisant carton plein dans presque tous les domaines. Si vous avez l’habitude des smartphones du fabricant chinois, on peut que vous le conseiller.

📱 Quelle marque choisir pour un smartphone à moins de 500 euros ?

À l’exception d’Apple, tous les fabricants proposent aujourd’hui d’excellents appareils sous la barre des 500 euros. Samsung, par exemple, possède dans son catalogue de bons modèles d’entrée et de milieu de gamme. Même Google, si on se tourne vers produits un peu moins récents, dispose de bons smartphones à ce prix. Sinon, dans l’ensemble, la majorité des marques chinoises ont d’excellents mobiles de milieu de gamme disponibles sur le marché actuel. Nous n’avons pas proposé d’iPhone de la firme de Cupertino, car en dessous de 500 euros, on trouve seulement des modèles anciens avec des fiches techniques qui commencent un peu à être dépassées.

🤔 Quelles concessions fais-je faire pour un smartphone à moins de 500 euros ?

En général, dans cette catégorie, il y a peu de concessions à faire. Certains appareils à moins de 500 euros embarquent des fiches techniques proches de produits haut de gamme. Mais on peut quand même noter des modules photos moins performants que sur des smartphones plus onéreux. D’autres ne disposent pas de certifications IP ou de la recharge sans fil. Pour autant, certains modèles possèdent tout de même certaines de ces options. Donc selon vos envies et vos besoins, surveillez les fonctions qui vous semblent essentielles au moment de faire votre achat.

📸 Quel est le meilleur photophone à moins de 500 euros ?

Si la partie photo est importante pour vous, nous vous conseillons de vous tourner vers Samsung ou Google. Les deux fabricants sont réputés dans ce domaine. Dans la catégorie des smartphones à moins de 500 euros, le Pixel 6 ou le A54 sont d’excellents choix. On peut aussi évoquer certaines marques chinoises comme Oppo ou Xiaomi qui ont des appareils bien équipés sur ce point. Ensuite si vous voulez un excellent photophone, il va falloir vous tourner vers des appareils bien plus onéreux.

