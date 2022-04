Box internet SFR : la fibre à seulement 20 euros par mois pendant 2 ans￼

Si vous souhaitez changer votre forfait box : ne cherchez plus, nous avons la solution qu’il vous faut ! Actuellement, SFR propose sa box fibre pour seulement 20 euros par mois pendant… 2 ans ! Une bonne trouvaille pour associer performance et petit prix.

SFR Box : une promotion sur deux ans !

Pour obtenir une connexion internet, deux possibilités s’offrent à vous : l’ADSL ou la fibre optique. La seconde solution est de plus en plus répandue actuellement, car elle permet une vitesse et une stabilité plus grande. Pour autant, vous ne devez pas dépenser plus cher pour avoir accès à cette performance. SFR l’a bien compris et propose sa Box fibre pour 20 euros par mois pendant deux ans. Voici les détails de cette offre.

SFR Box à 20 euros : une offre immanquable

Détenir une bonne connexion internet est devenu primordial aujourd’hui, pour plusieurs raisons. Seulement, cela ne signifie pas faire des concessions sur votre budget ou sur les performances de votre box. Si vous souhaitez allier fluidité et petit prix, c’est chez SFR que vous devez vous tourner.

L’opérateur propose une offre « Série limitée » : la SFR Box fibre à seulement 20 euros par mois pendant deux ans, puis 38 euros par mois. À noter que vous vous engagez auprès de SFR durant une période d’un an.

À ce prix, vous avez accès à la SFR Box 7 comprenant le Wifi 5 avec un débit jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et en envoi, les appels illimités vers les fixes en France et 100 destinations ainsi que 160 chaînes et services de télévision avec image 4K.

Cela vous fait bénéficier d’une vitesse de connexion 50 fois plus rapide que l’ADSL. Vous pouvez ainsi naviguer en toute fluidité, et en multi-usages, à prix réduit.

Passez votre test d’éligibilité

Attention, avant de souscrire à votre abonnement, SFR vous demandera de passer un test d’éligibilité afin de savoir si votre logement peut être raccordé à la fibre optique ou si vous devez choisir une option ADSL.

Le test est très simple : vous devez soit renseigner votre adresse postale soit indiquer votre numéro de téléphone fixe. L’opérateur se chargera de vous prévenir de votre éligibilité. Si la fibre a été déployée dans votre secteur, vous pourrez pleinement en profiter.

