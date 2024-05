French Days Apple 2024 : les meilleures offres sur les produits de la marque

Les French Days sont l’occasion rêvée pour faire le plein de bonnes affaires sur une multitude de produits high-tech. Réputés chers, les produits de la marque Apple ne font pas exception ! Il peut ainsi être intéressant de profiter de l’occasion pour s’équiper d’un iPhone, d’un MacBook, d’une Apple Watch ou encore d’un iPad à moindre coût.

Afin de vous faire gagner du temps, nous avons sélectionné les meilleures offres pratiquées par les enseignes qui participent à cette première édition des French Days 2024, qui s’étend du 30 avril au 7 mai. En plus de n’être disponible que pour une durée limitée, les bons plans les plus intéressants risquent de partir vite. Alors n’attendez pas pour en profiter !

Apple MacBook Pro 14 (M3 Pro) à 2 499 €

La Fnac propose en ce moment une remise exceptionnelle de 500 € sur le MacBook Pro 14, qui passe à 2 499 €, au lieu de 2 999 €. Il s’agit sans aucun doute du meilleur bon plan disponible sur un produit de la marque à l’heure actuelle. Avec ses 18 Go de RAM, son espace de stockage SSD de 1 To, et sa puce M3 Pro, constituée de 12 cœurs de CPU et de 18 cœurs de GPU, ce modèle est une véritable machine de guerre conçue pour les professionnels et créatifs qui souhaitent profiter du plein potentiel de leurs outils. Montages vidéo en 4K ou 8K, exécution d’applications et jeux gourmands, ce MacBook ne rechigne devant rien !

Au-delà de ses excellentes performances, ce MacBook Pro propose une expérience d’affichage irréprochable avec son écran Mini-LED Liquid Retina XDR de 14 pouces. La dalle profite d’un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz, ainsi que d’une luminosité maximale de 1600 nits en HDR. Ce qui, contrairement à beaucoup d’ordinateurs, autorise sans problème un usage en extérieur et garantit une parfaite lisibilité. En effet, avec une telle puissance lumineuse, vous ne serez en aucun gêné par les rayons du soleil. Enfin, le modèle se démarque également de par son autonomie, qui peut monter jusqu’à 22 heures.

Acheter le MacBook Pro 14 (M3 Pro) à 2 499 € sur la Fnac

iPhone 15 Pro Max (256 Go) à 1 238,84 €

Pour les French Days, Aliexpress propose une jolie promotion sur l’iPhone 15 Pro Max de 256 Go. En effet, le smartphone d’Apple est disponible au prix de 1 288 € au lieu de 1 479 €. Pour rappel, il s’agit du meilleur appareil de la firme de Cupertino et il saura satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.

Dans le détail, il est équipé de la fameuse puce A17 Pro, qui en fait un des modèles les plus performants du marché. Ensuite, il dispose d’une dalle OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz. Le tout offre une superbe qualité d’affichage. Notons également l’apparition du bouton « Action » personnalisable sur le côté gauche du mobile. Ce dernier permet de créer directement des raccourcis vers certains services.

D’autre part, c’est le meilleur photophone d’Apple avec son triple module (48, 12 et 12 Mpx). De jour, comme de nuit, il est capable de prendre de très beaux clichés. Enfin, sa batterie de 4422 mAh offre une très bonne autonomie et il faut environ 1h45 pour le recharger à 100%. Pour plus de détail, vous pouvez consulter notre test de l’iPhone 15 Pro Max.

Acheter l’iPhone 15 Pro Max (256 Go) à 1 288 € sur Rue du Commerce

iPad 10 2022 (64 Go) à 449 €

En ce moment, la Fnac casse le prix de l’iPad de 10e génération qui voit son prix passer de 589 € à 449 €. Soit une très bonne remise de 140 euros sur cette version 64 Go. Si vous cherchez une tablette Apple, pour accompagner votre iPhone ou votre MacBook, c’est un choix tout indiqué. Dans tous les cas, il possède une dalle LCD de 10,9 pouces qui offre un bon confort d’utilisation.

D’un autre côté, on retrouve seulement une puce A14 Bionic (avec 4 Go de RAM). Ce n’est clairement pas la tablette la plus puissante de sa catégorie, mais pour des tâches basiques, cela est amplement suffisant. Sinon, on retrouve toujours un double module photo avant et arrière, ce qui vous permet de réaliser des FaceTime.

D’ailleurs, la qualité du capteur selfie est suffisante pour passer des appels vidéo de qualité. Bien évidemment, il est compatible avec le stylet Apple Pencil, mais ce dernier n’est pas inclus. Il faudra donc l’acheter séparément pour pouvoir en profiter. D’autres tablettes Apple sont en promotion pour les French Days, et vous pouvez consulter notre comparatif sur le sujet pour vous aider à faire le meilleur choix.

Acheter l’iPad 10 2022 (64 Go) à 449 € sur la Fnac

