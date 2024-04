French Days PC portables 2024 : les offres à ne pas rater

C’est le retour des French Days ! Pour cette première édition de l’année, les enseignes participantes ont sorti le grand jeu. Comme d’habitude, il est possible de réaliser de belles économies sur de nombreux produits high-tech. Les ordinateurs portables n’échappent pas à la règle et profitent de ristournes assez intéressantes pour l’occasion. Découvrez les bons plans les plus avantageux sur les PC portables et les MacBook.

Vous souhaitez renouveler votre PC sans pour autant vous ruiner ? Les French Days de printemps, qui ont lieu du 30 avril au 7 mai 2024, sont le moment idéal pour trouver un ordinateur portable à petit prix. En effet, en cette occasion, les enseignes de e-commerce pratiquent des baisses de prix assez avantageuses sur de nombreuses références.

Ainsi, que vous cherchiez un modèle gaming, ou encore un ordinateur d’une marque spécifique comme Lenovo, Asus, HP, Acer, ou bien Apple, vous trouverez probablement votre bonheur. Afin de vous aider à trouver le modèle qui vous convient le mieux, sans avoir à faire le tour de toutes les enseignes, nous avons réuni sur cette page les meilleurs bons plans !

💻 Les meilleures offres sur les PC portables pendant les French Days 2024

Asus ROG Strix Scar à 2 899,99 €

Vous cherchez un PC portable surpuissant pour faire tourner les derniers jeux à leur plein potentiel ? L’Asus ROG Strix Scar est un modèle surqualifié pour le poste. À l’occasion des French Days, il voit son prix baisser de 900 € ! En effet, la Fnac le propose en ce moment à 2 899,99 €, tandis qu’il est habituellement commercialisé à 3 799,99 €.

Ce PC pour gamer profite de caractéristiques premium avec son processeur AMD Ryzen 9-7945HX et ses 32 Go de RAM DDR5. On retrouve par ailleurs une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4080, avec 12 Go de mémoire vive GDDR6 dédiés. Les plus beaux AAA n’auront donc aucun mal à tourner sur cette machine de guerre. Le modèle, livré avec Windows 11, profite également d’un SSD de 1 To.

Pour l’affichage, le PC portable d’Asus dispose d’un écran LED de 17,3 pouces, à la définition WQHD et au taux de rafraîchissement de 240 Hz. En plus de cela, le PC est compatible avec la technologie Nvidia G-Sync. De quoi vous immerger pleinement au cœur de l’action et sans le moindre ralentissement !

Acheter l’Asus ROG Strix SCAR sur la Fnac

Apple MacBook Pro 14 (M3 Pro – 1 To) à 2 499 €

Il s’agit probablement là de l’une des meilleures affaires à saisir pendant les French Days. La Fnac propose des rabais très intéressants sur une sélection d’ordinateurs Apple, dont le MacBook Pro 14 avec puce M3 Pro, 18 Go de RAM et 1 To de stockage SSD, qui profite d’une remise incroyable de 500 € ! En effet, le prix du modèle passe de 2 999 € à 2 499 €.

Cet ordinateur portable est conçu pour gérer les usages les plus gourmands, grâce à la puce M3 Pro qui délivre des performances spectaculaires avec ses 12 cœurs de CPU et ses 18 cœurs de GPU. Le modèle profite en prime d’un écran Liquid Retina XDR de 14 pouces, qui offre une superbe expérience d’affichage, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, et une luminosité hors du commun pour un ordinateur, avec une pointe à 1600 nits en HDR. Pour finir, ce MacBook compte sur une autonomie tout aussi impressionnante, qui dépasse les 20 heures.

Acheter le MacBook Pro 14 sur la Fnac

HP Victus 16-s0011nf à 899,99 €

On termine notre sélection avec un modèle plus accessible, dont le prix chute tout de même de 600 €. En effet, le HP Victus 16-s0011nf est en ce moment disponible au prix de 899,99 €, au lieu de 1 499,99 €, sur Rue du Commerce.

Ce modèle gamer est équipé d’un processeur AMD Ryzen 5-7640HS, avec 16 Go de RAM DDR5, ainsi que d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 avec 8 Go de RAM GDDR6 dédiés. Il est également pourvu de fonctionnalités d’IA, qui optimisent notamment son fonctionnement au quotidien. Quoi qu’il en soit, ce PC est taillé pour faire tourner les jeux avec les graphismes poussés au maximum. Il est également à même de gérer les usages gourmands avec fluidité. Le modèle profite par ailleurs d’un écran LCD FHD de 16 pouces, avec un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 144 Hz.

Le HP Victus 16-s0011nf dispose d’un espace de stockage SSD de 512 Go. Si vous trouvez cela limité, vous pourrez toujours augmenter sa capacité en connectant un disque dur externe. En effet, il faut préciser que ce modèle ne dispose d’aucun autre emplacement interne pour SSD. Il sera par ailleurs nécessaire d’acquérir Windows 11 séparément, puisqu’aucun OS n’est installé sur ce PC.

Acheter le HP Victus 16 sur Rue du Commerce

