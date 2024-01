French Days 2024 : bons plans, date, enseignes participantes, tout connaître 

Chaque année de nombreuses enseignes participent aux French Days. D’ailleurs, depuis quelques années, toutes les grandes marques y participent et elles proposent beaucoup de bonnes affaires sur un vaste choix de produits : smartphones, TV, PC portables, objets connectés, etc. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur les French Days 2024.

🇫🇷 C’est quoi les French Days ?

Si on doit résumer simplement, les French Days sont une période de promotions semblables au Amazon Prime Day et dans une moindre mesure au Black Friday. Cependant, comme son nom l’indique, il s’agit d’un événement dont les participants sont des enseignes françaises. Parmi ces dernières, on retrouve les marques fondatrices : Boulanger, Fnac-Darty, Rue du Commerce, Cdiscount, La Redoute, Carrefour, Micromania et Showroomprivé. Donc point de réductions sur des sites comme Amazon, qui ont leurs propres périodes dédiées à ce type de promotions.

La première édition a eu lieu en 2018, et depuis elle est renouvelée chaque année. Sinon, comme vous pouvez le deviner aux noms des participants, il va y avoir de nombreuses bonnes affaires dans le secteur de Tech. Si vous voulez changer de smartphone, de montre connectée ou de téléviseurs, c’est le moment opportun. De même, le prêt-à-porter va également bénéficier de belles promotions. Rien de tel pour se remonter le moral avec l’arrivée de l’automne.

À lire aussi : tout savoir sur le Single Day

En général, les French Days ont droit à deux éditions par an. Cette année, la première devrait avoir lieu du mercredi 24 au lundi 29 avril. Bien évidemment, les marchands français vont ensuite remettre le couvert pour le début de l’automne.

La seconde édition de l’année est attendue pour vendredi 27 septembre et elle devrait se finir le lundi 30 septembre. En général, les French Days débutent Les French Days le premier jour à 7h du matin, pour se finir le dernier à 23h59. Dernière précision, il s’agit de dates estimées, nous mettrons à jour cet article quand les dates officielles seront disponibles.

Dans tous les cas, lors de ces périodes, vous pourrez profiter d’une avalanche de bons plans de la part des enseignes participantes. Pour vous faire patienter, il est possible de profiter des soldes d’hiver jusqu’au 6 février.

À lire aussi : tout savoir sur le Cyber Monday

🍂 Quelles enseignes participent aux French Days d’automne ?

Les six marques fondatrices citées plus bas seront bien évidemment à l’honneur lors des French Days. En plus de profiter d’une multitude de promotions chez les grandes enseignes (Boulanger, Fnac-Darty, Rue du Commerce, Cdiscount, Showroomprivé et La Redoute), de plus petites boutiques proposeront elles aussi leurs soldes à l’occasion de cet évènement.

En effet, toutes les boutiques françaises peuvent y participer. À ce propos, des marques comme Brico Marché ou Micromania seront de la partie. En résumé, que vous cherchiez à faire des économies sur des produits Tech ou autres, vous trouverez forcément votre bonheur lors de ces French Days 2024.

Voici une liste non exhaustive des participants aux French Days pour cette édition d’automne :

À lire aussi : Les dates des grands évènements à ne pas rater pour faire le plein de bonnes affaires.

Comme vous pouvez vous en douter, chez Tom’s Guide nous allons mettre l’accent sur les produits « Tech » lors de ces French Days 2024. Vous pourrez retrouver les meilleures affaires dans notre rubrique Bons Plans. Nous publierons également des articles avec les meilleures promotions disponibles par produit (comme casques audio, PC portables, TV de 65 pouces, etc.).

Pour le reste, nous allons vous donner les mêmes conseils que lors des périodes de soldes. Avant le début des French Days, il est conseillé de se créer une liste des produits dont vous avez besoin. Ainsi, si une promotion est de mise sur ces derniers, vous pourrez tout de suite voir la baisse de prix. De même, il est bon de se définir un budget à respecter avant de commencer ses achats.

Ces méthodes vont vous permettre de savoir exactement si le tarif de l’objet souhaité a vraiment diminué. En effet, certaines enseignes proposent des réductions tout au long de l’année, mais ce n’est pas pour autant que le prix sera plus intéressant lors des French Days.

Enfin, la réactivité est une des clés du succès. Même si les promotions sont souvent plus importantes en fin de période, il est également possible que les stocks se vident avant la fin de l’évènement. Dans tous les cas, si vous n’avez pas le temps de chercher, ou si vous ne savez pas où chercher, la rédaction va vous aider à trouver les meilleures affaires.

À lire aussi : French Days, soldes et Black Friday : quelles sont les différences ?