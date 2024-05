French Days casques audio et écouteurs 2024 : les offres à ne pas rater

Les French Days reviennent du 30 avril au 7 mai pour le plus grand plaisir des consommateurs. 8 jours pendant lesquels vous aurez l’occasion de réaliser de belles économies sur une multitude de produits. En effet, lors de cet évènement, les grandes enseignes pratiquent des ristournes sous la forme de remises immédiates et/ou de codes promo. Il s’agit ainsi d’un moment opportun si vous souhaitez renouveler votre casque audio, ou profiter de nouveaux écouteurs sans-fil.

Afin de vous donner une idée des modèles en promo, parmi lesquels vous trouverez notamment des casques et écouteurs à réduction de bruit, nous avons réuni sur cette page les bons plans les plus intéressants. Découvrez sans plus attendre notre sélection des meilleures offres de casques audio et écouteurs disponibles pendant les French Days 2024.

🔥 Les meilleurs bons plans casques audio et écouteurs pour les French Days 2024

Écouteurs Xiaomi Mi Buds 3 à 39,99 €

Les écouteurs Xiaomi Mi Buds 3 bénéficient actuellement d’une promotion exceptionnelle, en passant à 39,99 €, au lieu de 129,99 € sur Darty ; soit 90 € d’économies. Ces écouteurs intra-auriculaires vous font profiter d’un son haute fidélité, et offrent une expérience d’écoute immersive grâce à la réduction de bruit active. Ces écouteurs Bluetooth profitent par ailleurs de la charge sans-fil, grâce à leur boîtier de charge inclus. Ils offrent jusqu’à 7 heures d’écoute en continu. Avec le boîtier de charge, leur autonomie peut aller jusqu’à 32 heures. Enfin, les Xiaomi Mi Buds 3 sont certifiés par la norme IP55, qui garantit leur résistance à la sueur et à la poussière. Ainsi, vous pouvez courir ou faire du sport avec sans risque de les abîmer.

Acheter les écouteurs Xiaomi Mi Buds 3 à 39,99 € sur Darty

Casque gaming SteelSeries Arctis Nova Pro à 189,99 €

Vous êtes un gamer invétéré et souhaitez en ce sens vous équiper du meilleur matériel qui soit pour mettre toutes les chances de votre côté ? Ce casque pour gamer est une référence dans son domaine. En plus de cela, Amazon l’affiche en promo pour les French Days. En effet, grâce à une remise immédiate et un code promo (FD10), le prix du casque filaire SteelSeries Arctis Nova Pro descend à 189,99 €, au lieu de 279,99 €. Notez que la version sans-fil est également en promo chez Boulanger.

Ce casque certifié Hi-RES Audio garantit une immersion réaliste dans l’univers de vos jeux en offrant un son de haute qualité et des effets surround, qui vous permettront de prendre l’avantage sur vos adversaires. L’expérience d’écoute est par ailleurs personnalisable avec le logiciel Sonar. Le micro ClearCast Gen 2 avec suppression de bruit rend votre voix on ne peut plus claire, et facilite en ce sens les communications avec les autres joueurs.

Le casque est compatible avec une large gamme de supports, du PC, aux systèmes Playstation et Xbox, en passant par la Nintendo Switch. Par ailleurs et grâce à sa conception ergonomique et confortable, ce casque est pleinement adapté aux longues sessions de jeu. Il réunit en ce sens toutes les conditions pour vous assurer la victoire.

Acheter le casque gamer SteelSeries Arctis Nova Pro à 189,99 € sur Amazon

Écouteurs Sony WF-1000XM5 à 229,99 €

Pour les French Days, le marchand Rue du Commerce propose une remise de 70 € sur cette paire d’écouteurs sans-fil, qui passe à 229,99 €, au lieu de 299,99 €. Les Sony WF-1000XM5 sont conçus pour assurer une expérience d’écoute optimale. Grâce à leur certification Hi-RES Audio sans-fil, ils reproduisent un son haute fidélité de qualité studio et couvrent avec précision une large plage de fréquences (20 – 20 000 Hz). Ces écouteurs intra-auriculaires Bluetooth profitent de la réduction de bruit active grâce aux processeurs, aux micros et aux embouts isolants. Vous pouvez ainsi vous couper du monde et vous concentrer pleinement sur votre musique.

Ces écouteurs profitent d’un design ergonomique et confortable qui assure un maintien stable sur la durée. Il est par ailleurs possible de contrôler directement le volume ou de répondre à un appel sur les écouteurs, grâce aux boutons et au micro intégrés. Les Sony WF-1000XM5 résistent à la pluie et à la transpiration grâce à leur certification IPX4. Enfin, ils offrent jusqu’à 8h d’autonomie, et jusqu’à 24h avec le boîtier de charge.

Acheter les écouteurs Sony WF-1000XM5 sur Rue du Commerce

