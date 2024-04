French Days smartphones 2024 : les offres à ne pas rater

Les French Days 2024 viennent de débuter ! Du 30 avril au 7 mai, les grandes enseignes comme Cdiscount, Amazon, Rue du Commerce, La Fnac, ou encore Boulanger proposent toutes des rabais avantageux sur les smartphones pour l’occasion. De nombreuses marques et modèles sont concernées par ces remises : iPhone, Samsung Galaxy ou encore Google Pixel. Découvrez sans plus attendre notre sélection des bons plans smartphones à ne pas manquer durant cette première édition printanière des French Days.

📱 Les meilleures offres smartphones pour les French Days 2024

Google Pixel 8 Pro (256 Go) à 879 €

Vous envisagez d’acheter le Google Pixel 8 Pro ? C’est le bon moment pour utiliser vos économies ! En effet, le meilleur smartphone de Google profite actuellement d’un rabais on ne peut plus intéressant sur Amazon, où on le trouve à 879 € dans sa version 256 Go. Cette déclinaison est généralement proposée à 1 159 €, ce qui représente une baisse non négligeable de 280 €.

Le Google Pixel 8 Pro est un modèle incontournable sur le terrain de la photographie. Il délivre des clichés d’exception de jour comme de nuit grâce à son équipement polyvalent composé de trois capteurs arrière. Il tient tête sans problème au Galaxy S24 Ultra, ou à l’iPhone 15 Pro Max, et mérite en ce sens sa place parmi les meilleurs photophones du marché. Côté performances, le smartphone de Google assure également grâce à la puce Tensor G3, qui lui permet de faire tourner les jeux et programmes gourmands avec fluidité.

Le smartphone propose par ailleurs une excellente expérience d’affichage. Il peut compter pour ce faire sur une dalle de 6,7 pouces, qui profite d’une grande luminosité, ainsi que de la technologie LTPO, qui lui permet de proposer un taux de rafraîchissement compris entre 1 et 120 Hz, en fonction des besoins. L’autonomie est toutefois la bête noire de ce smartphone, qui peinera à tenir la journée en cas d’utilisation intensive.

Samsung Galaxy S24+ (512 Go) à 1 099 €

Parmi les meilleures offre smartphones disponibles pendant les French Days, il est également possible de se procurer le Samsung Galaxy S24+ au rabais. En effet, le modèle 512 Go est proposé à 1 099 €, au lieu de 1 289 € sur Rue du Commerce ; soit une remise immédiate de 190 €.

Sorti récemment, le Galaxy S24+ est un smartphone polyvalent qui profite de bonnes performances grâce à sa puce Exynos 2400 et ses 12 Go de RAM. Il bénéficie d’autre part de fonctionnalités intelligentes grâce à Galaxy AI. Il s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent disposer d’une surface d’affichage généreuse. En effet, le smartphone embarque un grand écran AMOLED de 6,7 pouces. Ce dernier profite d’une définition WQHD+, ainsi que d’un taux de rafraîchissement adaptatif, capable d’osciller entre 1 et 120 Hz. Enfin, le smartphone profite d’une autonomie conséquente, et délivre des clichés de bonne qualité grâce à un trio de capteurs efficace à l’arrière.

Samsung Galaxy Z Flip 5 (256 Go) à 649,99 €

Envie de changer pour un smartphone pliable à clapet ? Le Galaxy Z Flip 5 de Samsung est un modèle compact et pratique à utiliser au quotidien, qui offre une expérience qualitative et hors du commun avec son écran externe. De plus, la version avec 256 Go de stockage bénéficie actuellement d’une belle promotion, puisqu’on la trouve à 649,99 €, au lieu de 1 049 € chez Samsung. En effet, le marchand en ligne Rue du Commerce pratique une remise de 400 € sur ce modèle à l’occasion des French Days 2024.

Le Galaxy Z Flip 5 dispose d’un double écran AMOLED, dont un grand écran interne de 6,7 pouces de diagonale. Ce dernier profite d’une définition en FHD+, ainsi que d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant varier entre 1 et 120 Hz grâce à la technologie LTPO.

Le second écran externe profite d’une surface d’affichage confortable de 3,4 pouces. La dalle permet de lancer quelques applis comme YouTube ou Maps, ou encore de prendre des selfies, ou de consulter/répondre à vos messages grâce aux widgets. Le smartphone est propulsé par l’excellent Snapdragon 8 Gen 2, accompagné de 8 Go de RAM, et profite désormais des fonctionnalités intelligentes avec Galaxy AI. On retrouve pour finir une triple caméra de 12 Mpx à l’arrière du smartphone.

