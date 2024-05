French Days TV 2024 : voici les meilleures offres

Vous souhaitez acheter une TV LCD, QLED, Mini-LED ou OLED ? Suivant la marque et la technologie, les téléviseurs 4K peuvent coûter assez cher. Heureusement, les French Days, qui ont lieu du 30 avril au 7 mai, vont vous permettre de faire de bonnes affaires sur le modèle que vous cherchez ! En effet, en cette occasion, de nombreuses enseignes pratiquent des prix avantageux sur un vaste choix de produits, dont les TV. Voici les meilleures offres qu’il est possible de trouver sur les télévisions pendant les French Days 2024.

📺 Les meilleurs bons plans sur les TV pour les French Days 2024

Samsung Neo QLED TQ75QN800C à 2 499 €

Vous souhaitez vous équiper d’une grande TV qui offre des images et un son de qualité comme au cinéma ? Pendant les French Days, le téléviseur Samsung TQ75QN800C profite justement d’une promotion très intéressante en passant à 2 499 €, au lieu de 3 299 € ; soit 800 € de remise immédiate. Une belle occasion pour franchir le pas !

Cette TV QN800C en version 75 pouces (190 cm) offre des images d’une qualité irréprochable en UHD 8K. Elle associe d’autre part les technologies QLED et Mini-LED, ce qui lui permet d’offrir un rendu HDR exceptionnel, en proposant une luminosité éclatante, de belles couleurs, ainsi qu’un niveau de contrastes maîtrisé. Le téléviseur embarque 4 ports HDMI 2.1 et prend en charge les flux 4K 120 Hz, ainsi que les fonctionnalités VRR, ALLM et eARC ; de quoi profiter pleinement des capacités de votre PS5 ou Xbox Series.

Malgré son gabarit imposant, cette TV arbore un design sans bords qui s’intégrera à la perfection dans n’importe quelle pièce, à condition qu’elle soit assez grande bien sûr. Son boîtier déporté Slim One Connect minimise l’encombrement des câbles et offre en ce sens une gestion facilitée. La Samsung QN800C offre de surcroît un système sonore 4.2.2 OTS+ de 70 W RMS, avec un son surround immersif grâce à sa compatibilité avec le Dolby Atmos.

Acheter le Samsung Neo QLED 8K QN800C sur Darty

Samsung QLED QE65LS03BG The Frame à 1 129 €

Le téléviseur The Frame 2023 de Samsung profite actuellement d’une belle promo pendant les French Days. En effet, le modèle 65 pouces (165 cm) est affiché à 1 129 €, au lieu de 1 699 €, sur le site Rue du Commerce ; soit une baisse de prix de 570 €.

Cette TV UHD 4K QLED affiche des couleurs riches et flamboyantes. Elle a d’autre part la particularité de profiter d’un écran mat sans reflets, qui délivre une expérience visuelle immersive. Le modèle est compatible avec les standards HDR10, HDR10+ et HLG, et prend en charge les flux 4K à 120 Hz grâce à son port HDMI 2.1. Le téléviseur The Frame dispose par ailleurs d’un système son de 40 W, composé de 2.0.2 canaux, compatibles Dolby Atmos.

La TV de Samsung propose un cadre au design décoratif affirmé, semblable à un cadre photo ou un tableau. Ce cadre magnétique peut facilement être changé pour obtenir un style qui s’adapte à vos goûts, ainsi qu’à votre intérieur. La télévision dispose par ailleurs d’un mode Art, unique en son genre, qui permet d’afficher des œuvres d’art lorsque celle-ci est en veille.

Acheter le Samsung QLED The Frame 2023 sur Rue du Commerce

LG OLED42C3 à 849 €

Rue du Commerce applique une réduction de 450 € sur le téléviseur LG C3 de 42 pouces (106 cm). En effet, jusqu’à la fin des French Days, il est possible de se procurer cette TV au prix de 849 €, au lieu de 1 299 €.

Équipé d’une dalle OLED Evo, ce téléviseur propose une image sublime en 4K, en affichant un niveau de contrastes infini et des noirs profonds. D’autre part, l’écran justifie d’une belle luminosité, ce qui lui permet d’offrir un rendu HDR très plaisant. Le téléviseur est à ce propos compatible avec tous les standards, à l’exception du HDR10+.

Il est d’autre part possible de profiter de contenus en 4K jusqu’à 120 Hz grâce à ses ports HDMI 2.1. Enfin, le LG C3 dispose d’un système son 2.1 canaux de 40 W, et prend en charge les technologies Dolby Atmos et DTS-X. Ce qui lui permet d’offrir une expérience sonore immersive en 3D.

Acheter le LG OLED42C3 sur Rue du Commerce

