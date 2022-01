Bugatti Chiron SS : son accélération est encore plus impressionnante que prévu

La Bugatti Chiron Super Sport (Crédits : Bugatti)

En mai dernier, une Bugatti Chiron avait fait la course avec un avion de chasse Rafale. Elle s’était notamment hissée jusqu’aux 100 km/h en à peine 2,4 secondes. Une bonne illustration de l’expertise du constructeur automobile en la matière. Censée sortir début 2022, la Bugatti Chiron Super Sport ne démérite pas non plus sur cet aspect. Bien au contraire.

Le journaliste Mat Watson (Carwow) a permis d’éclairer notre lanterne à ce sujet, ayant pu tester le bolide tout récemment, comme le rapporte le site autoevolution. Lors de sa virée, il a pu constater que la Bugatti Chiron SS pouvait réaliser le 0 à 60 mph (0 à 97 km/h) en seulement 2,3 secondes. C’est donc donc un tantinet moins que les 2,4 secondes promises par Bugatti en matière d’accélération. Détail intéressant, ce score est identique à celui réalisé par la Tesla Model S Performance qui avait surpassé la Bugatti Chiron sur cet aspect il y a quelques années.

La Bugatti Chiron Super Sport peut grimper jusqu’à 440 km/h

Selon le constructeur, la Chrion SS est capable de passer de 0 à 200 km/h en 5,8 secondes et de 0 à 300 km/h en 12,1 secondes. En poussant la voiture au maximum, il est possible d’atteindre les 440 km/h pied au plancher. Soit 20 km/h de plus qu’une Chiron classique. Les heureux détenteurs du bolide devront toutefois trouver un circuit approprié pour pouvoir profiter de sa vitesse de pointe, rouler aussi rapidement étant évidemment prohibée sur les routes. À ce propos, voici comment filmer une Bugatti Chiron à 400 km/h.

Force est de constater que le bolide de 1600 chevaux a des arguments solides sous le capot. Parmi les caractéristiques impressionnantes de la Chiron SS, sachez que son moteur peut tourner jusqu’à 7100 tour/min. Pour ce faire, elle peut compter sur ses turbocompresseurs équipes de roues de compression moins lourdes et plus performantes.

Par ailleurs, la Bugatti Bolide devrait pointer le bout de son nez en 2024. Pour information, sa vitesse maximale pourrait se hisser jusqu’à… 500 km/h.

