BYD lance une voiture électrique à 9000 euros, Apple bannit Epic Games d’iOS : c’est le récap’

Tous les matins, on revient sur nos actualités les plus importantes de la veille. Hier, on apprenait que des TV Samsung étaient privées de Canal+, que les voitures reviennent aux boutons physiques, et que la justice avait condamné une entreprise fournisseuse de boitier IPTV illégaux. Ce jeudi au programme, c’est BYD, Apple & Epic Games et Windows 10. Bonne lecture !

La mise à jour KB5001716 de Windows 10 a de gros problèmes

La mise à jour KB5001716 de Windows 10 vise à activer une fonctionnalité permettant à Microsoft de télécharger et d’installer automatiquement des mises à jour majeures lorsque la fin de vie de votre appareil approche. Disponible pour les versions 22H2, 21H2, 21H1 et même 1809, elle semblait ne présenter aucun problème connu selon la documentation officielle. Malheureusement, de nombreuses personnes se sont heurtés à un message d’erreur 0x80070643 lors de l’installation. En analysant le problème, il s’est avéré qu’un bug tentait de réinstaller une version obsolète de la mise à jour (datant d’octobre 2023) par-dessus la version de mars 2024 déjà installée, créant une confusion et des échecs d’installation.

Apple bannit le compte développeur d’Epic Games sur iOS

© Epic Games / Apple

La guéguerre continue entre Apple et Epic Games. Avant-hier, la firme à la pomme bannissait le compte développeur d’Epic sur iOS. Le projet de l’éditeur de Fortnite de lancer son propre magasin d’applications, concurrent de l’App Store sur l’iPhone a maintenant du plomb dans l’aile. Pour justifier cette nouvelle attaque, la firme à la pomme déclare qu’Epic Games est une entreprise “manifestement peu fiable“. En effet, Apple suspecte Epic de ne pas vouloir se conformer à ses obligations, prévues par le statut de développeur iOS, malgré toutes les assurances de l’éditeur.

BYD lance un modèle de voiture électrique à moins de 9000 euros

© BYD

La voiture électrique la moins chère de BYD vient de devenir encore plus abordable. Le constructeur de véhicules électriques (VE) chinois alimente là la guerre des prix, avec cette nouvelle version de sa “mini-lamborghini”, appelée ainsi parce qu’un ancien designer de la marque aurait travaillé dessus : la BYD Seagull EV Honor Edition. Ce véhicule n’a pourtant rien à voir avec une Lamborghini… du moins sur le prix. Ce modèle est proposée pour 69 800 yuans en Chine, soit 8 900 euros au taux de conversion de Google. Mais qui dit Chine, dit que ce modèle ne sera pas disponible pour le moment dans nos contrées.