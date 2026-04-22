B&You Max : cette option automatique va alourdir votre facture si vous ne faites rien

Depuis le 22 avril, des abonnés B&You reçoivent un email annonçant l’ajout automatique d’une option “B&You Max” à leur forfait. Gratuite le premier mois, facturée 2 euros/mois ensuite. La manoeuvre est légale. Elle n’en reste pas moins agaçante.

Bouygues Telecom communique habituellement par courrier à l’entrée en relation – pour B&You Max, c’est un email, parfois noyé dans les spams, qui notifie la modification du contrat. © Hadrian

Bouygues Telecom a une mémoire courte ou une longue habitude, c’est selon. En juillet 2025, l’opérateur avait déjà tenté le même tour de passe-passe sur sa gamme B&You : ajout silencieux d’une option payante, premier mois offert, puis facturation automatique à partir d’une date limite. La pilule avait du mal à passer. Neuf mois plus tard, rebelote – et cette fois la date limite tombe au 6 juin 2026.

L’option B&You Max : ce qu’elle apporte, et ce qu’elle coûte vraiment

Pour deux euros supplémentaires par mois, Bouygues promet la compatibilité 5G, un accès à un service client “dédié”, et 20 Go de données supplémentaires utilisables en Europe et dans les DOM. Le hic : certains abonnés bénéficiaient déjà de la 5G dans leur forfait d’origine. Pour eux, l’enrichissement annoncé se résume donc principalement à ces gigas additionnels en itinérance – un avantage dont l’utilité réelle varie considérablement d’un profil à l’autre.

La mécanique est rodée : un email au ton enjoué arrive dans la boite de réception, parfois relégué en spam. Le premier mois est offert, ce qui rend la hausse invisible sur la prochaine facture. Puis, si rien n’est fait avant le 6 juin, les 2 euros s’invitent chaque mois. Sur un an, cela représente 24 euros prélevés sans qu’une demande explicite ait jamais été formulée.

La pratique est encadrée par l’article L. 224-33 du Code de la consommation, qui autorise les opérateurs télécoms à modifier unilatéralement un contrat, à condition d’en avertir le client au moins un mois à l’avance et de lui laisser la possibilité de refuser ou de résilier sans frais dans les quatre mois suivant la notification. Bouygues respecte le cadre légal. Il parie simplement sur l’inertie d’une fraction de sa base abonnés.

La page d’information B&You Max telle qu’elle apparaît dans l’espace client : offert un mois, puis 2 euros de plus chaque mois.

Comment refuser l’option avant le 6 juin 2026

Trois chemins possibles. D’abord, cliquer sur le lien de refus intégré à l’email – attention, des problèmes techniques ont déjà été signalés lors de la vague de juillet 2025, il peut être nécessaire d’insister. Ensuite, se connecter à l’espace client Bouygues Telecom, rubrique gestion des options, et supprimer B&You Max manuellement. Enfin, appeler le service client au 1064 pour signifier oralement son refus.

À noter : Bouygues mène simultanément une opération similaire avec un abonnement Norton 360, ajouté automatiquement à certains forfaits B&You et offres Bbox, gratuit le premier mois puis facturé 3 euros/mois. Même logique, même procédure pour refuser.

Dans tous les cas, conserver une capture d’écran ou un email de confirmation reste la précaution la plus élémentaire.