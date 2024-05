Call of Duty 2024 : un site mystérieux fait son apparition avec des images très étranges

Call of Duty 2024 débute sa campagne marketing et un mystérieux site a fait son apparition. On y découvre des images à travers plusieurs chaînes de télévision qui mettent sur la piste d’un épisode se déroulant pendant une époque contemporaine.

Si vous vous attendiez à ce qu’Activision sous Microsoft ralentisse le rythme au niveau des sorties pour Call of Duty, ça ne sera pas le cas. Alors qu’on attend une présentation lors du Xbox Showcase du 9 juin à 19 heures, en France, ce futur opus débute son marketing.

La campagne de marketing de Call of Duty 2024 débute

Énième Call of Duty : la promotion commence. Alors qu’il se murmure que l’épisode à venir sera “gratuit” pour les joueurs du Xbox Game Pass, le responsable de la communauté, Shaun Akerman, a posté une image énigmatique avec le hashtag #TheTurthLies sur X. Soit, dans la langue de Molière, “La vérité ment”.

L’image montre le drapeau américain avec le Mont Rushmore couvert de graffitis, dans le fond. La publication s’accompagne d’un lien vers un site quelque peu… étrange et inquiétant. Là-bas, on trouve une télévision cathodique interactive qui permet d’explorer six chaînes. Il n’y a que les chaînes un, deux et six qui affichent du contenu.

La première montre un court clip de personnes qui s’introduisent dans le Mont Rushmore de nuit pour vandaliser les lieux. Puis le jour arrive et chaque figure est couverte d’un bandeau avec “The Truth Lies”.

La second chaîne montre ces mêmes personnes qui collent des affiches dans une ville et il semblerait que certaines ont été trouvées dans la vraie vie, à New York. On y lit : “La vérité est la première victime de la guerre” puis un lien vers le site.

Quant à la sixième chaîne, il s’agit de Channel Six qui montre plusieurs monuments dégradés dans le monde avec des graffitis et un logo qui ressemble à Cerberus du mode Zombies.

Ces éléments nous permettent de penser qu’il s’agira d’un épisode qui se déroulera sans doute à notre époque sur fond de complotisme. Certains rumeurs évoquent une action se déroulant pendant la guerre du Golf qui a eu lieu dans les années 90 en Irak.