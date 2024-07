Call of Duty provoque la polémique, un ancien employé fait d’énormes révélations

Call of Duty se retrouve dans la polémique suite au révélation d’un ex-employé. Activision aurait recours à l’IA pour épauler le processus créatif de skins. Les joueurs sont agacés par ces éléments payants qui reposeraient sur des outils génératifs.

Activision utiliserait l’IA pour créer des skins payants dans Call of Duty : Modern Warfare 3

Un ex-employé révèle que les dirigeants d’Activision se vanteraient d’utiliser Midjourney pour accélérer la production de contenu

Des joueurs remarquent une baisse de qualité des skins récents, possiblement liée à l’utilisation de l’IA

L’IA prend une grande place dans le paysage vidéoludique. La technologie est utilisée par de nombreux développeurs dans le processus de création et des moddeurs s’en emparent également puisque l’un d’eux a ajouté ChatGPT dans Skyrim. Sauf que selon une enquête de Wired, Activision en aurait abusé jusqu’à l’utiliser pour créer, en partie, des skins payants.

Activision se vanterait d’utiliser Midjourney pour créer des skins

Alors que la franchise est désormais disponible sur le Xbox Game Pass, le média partage des révélations en relayant la parole d’un ancien employé de Call of Duty Modern : Warfare 3. Des e-mails internes datant de début 2023 montrent l’intérêt prononcé d’Activision pour cette technologie. L’entreprise est rapidement passée de la théorie à la pratique : en fin d’année dernière, le jeu intégrait son premier skin payant créé en partie par l’IA. L’ancien employé explique que les dirigeants se vantaient de l’utilisation de Midjourney dans le processus de création.

L’utilisation de l’IA dans la création de contenu pour Call of Duty : Modern Warfare 3 ne se limite pas à cet épisode. De nombreux employés travaillant sur les skins payants seraient “encouragés” à utiliser l’intelligence artificielle dans le processus créatif. Bien que la technologie ne soit pas encore capable de créer ces éléments de manière autonome, notamment à cause de nombreuses erreurs et bizarreries, son implication est croissante.

Une baisse de qualité des skins à cause de l’IA ?

Des joueurs notent également une baisse de qualité dans certains skins récents, ce qui alimente les suspicions d’une utilisation excessive et de plus en plus régulière de l’IA. Il s’agit d’un changement important dans le processus de création qui repose partiellement sur la machine. Rien d’étonnant de la part d’une entreprise comme Activision qui n’a pas très bonne réputation dans le milieu ?

La controverse touchant Activision s’inscrit dans un contexte plus large. D’autres acteurs majeurs de l’industrie, comme Sony et Naughty Dog, font face à des critiques similaires concernant leur volonté d’intégrer l’IA dans les processus de développement. Ces situations révèlent les changements en cours dans l’industrie du jeu vidéo.