Canicule : les températures vont être infernales, voici les régions les plus touchées

Comme nous vous l’expliquions il y a peu, la France se prépare à affronter une intense vague de chaleur qui balayera le pays du lundi 29 au mercredi 31 juillet 2024. Selon La Chaîne Météo et Météo France, 40 départements sont placés sous risque important ou en vigilance orange.

Durant cette période, les températures nocturnes resteront élevées, souvent au-dessus de 20°C, et les maximales diurnes dépasseront 35°C, atteignant parfois 40°C. Cette canicule persistera pendant au moins trois jours avant que les températures ne commencent à baisser à partir de jeudi.

Alerte orange canicule : les départements touchés en cette fin de juillet 2024

La vague de chaleur, débutant depuis dimanche après-midi, va s’étendre du sud de la France à de nombreuses régions en début de semaine. Les régions méditerranéennes, le sud-ouest et le nord des Alpes seront les premières touchées. La Chaîne Météo a placé 34 départements sous risque important, 6 autres en alerte orange.

Les départements sous risque important incluent :

Ain

Allier

Ardèche

Ariège

Bouches-du-Rhône

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Creuse

Drôme

Gard

Haute-Garonne

Indre

Isère

Loire

Lot

Nièvre

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Rhône

Saône-et-Loire

Savoie

Haute-Savoie

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Les départements sous alerte orange sont :

Dordogne

Gers

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Vaucluse

Les températures atteindront 35°C ou plus dans un grand quart sud-ouest, avec des pointes à 40°C de l’Aquitaine à Midi-Pyrénées. Ces conditions extrêmes toucheront également l’arrière-pays méditerranéen et remonteront vers le Lyonnais.

Mardi sera la journée la plus chaude de cette période. Les matinées commenceront déjà avec des températures entre 17°C et 22°C dans de nombreuses villes du sud et du centre, tandis que l’après-midi verra les maximales grimper entre 33°C et 36°C.

Des pointes à 38°C sont attendues dans les régions centrales, notamment en Sologne, Berry, Val-de-Saône, et jusqu’au sud de Paris. Les Jeux Olympiques, après une première journée pluvieuse, devront aussi composer avec une chaleur écrasante.