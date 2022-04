Captain America : cet easter egg est le meilleur de tout le MCU

Dans Captain America : First Avenger, Marvel Studios fait référence à la première version de la Torche humaine ! Un androïde devenu super-héros.

Un easter egg pour les lecteurs de niche – Crédit : Marvel Studios

Captain America tire sa révérence dans Avengers : Endgame qui a eu droit à sa version rétrogaming. Après 10 ans dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), le personnage rend son tablier au profit de Sam Wilson. Dans la série Disney+ Falcon et le Soldat de l’Hiver, on découvre que l’homme récupère le bouclier de son ami suite à sa retraite. Comptez désormais sur le super-héros ailé pour mener Captain America 4 ! En attendant de découvrir le long-métrage, retour dans le passé avec la première apparition de Chris Evans en Cap. L’occasion de revenir sur le meilleur easter egg de tout le MCU apparu dans Captain America : First Avenger en 2011.

Une apparition surprise de la première Torche humaine

Le costume de la toute première Torche humaine – Crédit : Marvel Studios

En choisissant Chris Evans pour incarner Captain America, Marvel Studios a pris un gros risque. Pour les spectateurs, le comédien était la Torche humaine dans les films Les 4 Fantastiques considérés comme mauvais. Pourtant, l’homme a eu sa seconde chance dans l’univers Marvel avec beaucoup de brio. Pendant 10 ans, l’acteur mène le MCU jusqu’à l’affrontement final contre Thanos. Un personnage très populaire introduit dans Captain America : First Avenger. Et dans ce film, on trouve sans doute le meilleur easter egg de tout l’univers connecté en lien avec la Torche humaine !

Lors d’un plan visible ci-dessus, on découvre le costume de la Torche humaine présenté pendant une exposition. Et si vous vous demandez comment est-ce possible que le personnage existe à cette époque du film, il s’agit simplement de sa première version ! Car à l’origine, il s’agit d’un androïde…

Créée par Carl Burgos, la Torche humaine fait ses débuts dans le premier numéro de Marvel Comics. Il s’agit d’un androïde conçu par le scientifique Phineas Horton. Mais son exposition à l’oxygène le fait brûler spontanément et son concepteur cherche à s’en débarrasser. Sauf que la Torche humaine s’enfuit puis devient un super-héros public. Le personnage s’est battu avec Captain America et Bucky Barnes avant de tirer sa révérence et revenir avec de nouvelles origines dans Les 4 Fantastiques. Et c’est justement l’itération portée par Chris Evans.

Cet easter egg nous prouve que Marvel Studios se permet des références très pointues et destinées aux fans de la première heure !

