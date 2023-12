Meilleurs casques gaming pour PS5 et PS4 : lequel choisir en 2023 ?

Notre top 3 des meilleurs casques gaming pour PS5 et PS4

HyperX Cloud II, le meilleur casque gamer pas cher
Turtle Beach Stealth 700 Gen 2, le casque gaming le plus polyvalent
Astro A50, le meilleur casque gamer pour PS5 et PS4

S’immerger dans un jeu vidéo n’est pas vraiment chose aisée. Le son de votre TV ou de votre écran peut être mauvais. Utiliser des enceintes est une solution mais peut être gênant pour votre entourage ou vos voisins. Vient alors la solution d’un casque gaming, qui vous permet d’être au plus proche de l’action, et de ressentir l’ambiance de votre soft préféré.

Il est aussi carrément indispensable pour les joueurs de FPS, puisque seul le casque peut vous permettre de localiser précisément le bruit des pas de vos adversaires. Il existe des modèles pour tous les budgets : du bon rapport qualité/prix à 80 € au haut de gamme à 300 €. Les PS4 et PS5 intègrent une connectivité sans latence permettant de les appairer facilement à l’aide d’une technologie proche du bluetooth. Découvrez notre sélection des meilleurs modèles pour PlaySation 4 et 5.

Turtle Beach Stealth 700 Gen 2, le casque gaming le plus polyvalent

Si vous souhaitez un joli son et des fonctionnalités très intéressantes, le Stealth 700 Gen 2 de chez Turtle Beach est un challenger redoutable. Ce casque audio sans fil possède une autonomie monstrueuse de 30h, vous évitant ainsi de le recharger trop souvent. D’ailleurs, il se recharge via de l’USB-C, un bon point puisque c’est devenu la prise basique par excellence.

Les boutons de réglages situés sur la partie gauche du produit tombent relativement bien sous le doigt. En revanche, il n’est pas rare de confondre la molette de réglages du volume du jeu avec celui du micro. Les deux sont en effet très proches l’une de l’autre perturbant l’ergonomie générale. Côté microphone, vos amis n’auront aucun mal à vous entendre.

Le son est clair et la voix précise. De plus, il se déploie et se range très facilement. Le Steath 700 Gen 2 est taillé pour les FPS puisque il intègre la technologie Superhuman Hearing. Elle permet d’accentuer les bruits de pas des adversaires et de mieux les situer. En revanche, les autres sons seront extrêmement désagréables à cause d’aigus trop prononcés. Enfin, sa fonction bluetooth très pratique vous permet de connecter le casque en même temps à votre smartphone afin de recevoir des appels ou écouter en même temps de la musique.

HyperX Cloud II, le meilleur casque gamer pas cher

Il n’est pourtant plus très jeune puisqu’il est sur le marché depuis 2015, mais le HyperX Cloud II fait toujours très bien l’affaire. Il s’agit du meilleur rapport qualité/prix puisque ses prestations rivalisent avec des casques sans fil deux fois plus chers. Le produit global est robuste et les finitions sont impeccables pour un tarif aussi agressif. Il possède deux coussinets en mousse ou en similicuir (au choix) et à mémoire.

Le son global en stéréo est vraiment excellent et permet au joueur de s’immerger dans n’importe lequel de ses jeux. Malheureusement, le son surround en 7.1 est anecdotique voir carrément inutile. Il vaut mieux s’en passer et ne pas compter dessus. Pour le reste, c’est un produit qui frôle la perfection en plus de profiter d’un rapport qualité/prix légendaire. Son micro est même vraiment excellent permettant à vos coéquipiers de vous entendre parfaitement.

Nous vous déconseillons toutefois de prendre la version sans fil, puisque le prix explose pour atteindre 130 euros. Cela perd tout l’intérêt de prendre ce modèle qui fait du prix compétitif son argument principal. De plus, sur PS4 et PlayStation 5, il suffit simplement de brancher le casque sur votre manette et le tour est joué.

Logitech G Pro X, l'alternative pas chère au HyperX Cloud II

Logitech est un acteur très connu sur la scène du matériel informatique. Clavier, souris, et aussi casques gamer avec le très bon G Pro X sorti en 2020. Le modèle filaire profite d’un excellent rapport qualité prix puisqu’il se place désormais sous la barre des 100 € (neuf) chez certains revendeurs en ligne. Il profite d’une excellente qualité sonore et d’un confort remarquable. Sa finition est également au rendez-vous avec ses coussinets en tissu ou simili-cuir ainsi que son très large arceau en cuir synthétique.

Les grandes têtes n’auront ainsi aucun mal à l’installer sur leur crâne. Mais le plus gros point fort de ce modèle est son micro qui fait encore partie des meilleurs. Sa qualité dépasse même ceux des produits à 300 euros. Le timbre de la voix est parfaitement retranscrit dans les oreilles des coéquipiers et les paroles sont retransmises avec beaucoup de clarté.

Cerise sur le gâteau, aucun son parasite ne vient perturber vos discussions, le micro ne capte littéralement aucun autre son que celui de votre voix. Le seul vrai bémol de ce casque est son isolation phonique bien trop faible. Si vous avez un entourage, vous entendrez probablement les discussions externes, quel que soit le type de coussinets choisi.

Astro A50, le meilleur casque gamer pour PS5 et PS4

Si vous avez un budget conséquent et souhaitez ne faire aucun compromis, l’Astro A50 est conçu pour vous. Robuste, d’une finition irréprochable, d’une qualité sonore atteignant des sommets, il vous plongera littéralement dans un confort sans pareille. Désormais trouvable à un peu moins de 300 €, le modèle sorti en 2019 fait encore partie du haut du panier des casques gaming. Forcément, à ce tarif, vous profiterez d’un son surround excellent et d’une large scène sonore retransmise de façon claire et précise.

Une station de recharge au design futuriste est également fournie dans la boite, ce qui est un très bon point. Cela permet de se passer d’un support sur son bureau. En revanche, même à ce prix, le modèle n’est pas exempt de défauts. Son autonomie est de seulement 15h. Son arceau est toujours un peu juste pour convenir à tous les crânes. Mais dans l’ensemble, en achetant ce casque, on évite toutes sortes de compromis sur la qualité sonore.

SteelSeries Arctis 7P+, le plus beau casque gamer pour la PS5

Si vous souhaitez un casque gamer assorti à votre PS5, le SteelSeries Arctis 7P+ est une valeur sûre. Le produit se débrouille très bien en jeu avec une restitution sonore de qualité grâce à de belles basses et de bons aigus. Il est excellent sur les jeux favorisant l’immersion comme les jeux solo d’action-aventure ou RPG. Toutefois, sur les softs compétitifs où il est absolument nécessaire de réussir à localiser les bruits de pas de vos ennemis, l’Arctis 7P+ est loin d’être le meilleur.

Sur PC, il est possible d’avoir accès à l’égalisateur SteelSeries Engine afin de remédier au problème. Mais pas sur PS5, vous empêchant donc de personnaliser les sons, et c’est bien dommage puisque le l’Arctis 7P+ perd de l’intérêt pour les fans de jeux de tir multijoueur. Son poids de 365 grammes et ses grands écouteurs lui confèrent un niveau de confort acceptable sur de longues sessions de jeu. De plus, le casque intègre un réducteur de bruit convaincant.

Pour le micro, si vos coéquipiers vous entendront de façon claire et nette, la compression a tendance à modifier votre ton, en résulte donc une voix peu naturelle. Enfin, le SteelSeries Arctis 7P+ ne dispose pas de bluetooth, ce qui est bien dommage.

Logitech G Pro X2 Lightspeed, l'alternative haut de gamme à l'Astro A50

Le Logitech G Pro X2 Lightspeed succède à l’excellent G Pro X Wireless mais en ayant un placement tarifaire bien plus élevé. En effet, il est affiché à 269 € (contre 199 € au lancement pour le G Pro X Wireless ) chez la plupart des revendeurs. Mais à ce prix, le modèle est sans-fil et améliore le son. De plus, l’autonomie énorme de 50 heures vous assurera de très longues sessions de jeu successives avant de devoir le recharger. Le rendu sonore est très bien équilibré et ses nouveaux transducteurs en graphène mis en avant par la marque améliorent indéniablement la qualité.

Le son surround DTS est d’ailleurs efficace et vous assure un rendu 3D performant. L’écoute musicale est également agréable, ce qui en fait un modèle polyvalent adapté à tous types d’usages. La réduction de bruit passive permise par les coussinets en simili-cuir vous coupent de la plupart des bruits extérieurs. Côté design, Logitech joue souvent la carte de la sobriété pour ses produits et ce modèle ne déroge pas à la règle, le rendant presque utilisable à l’extérieur.

Côté micro, vos coéquipiers n’auront aucun mal à vous entendre grâce à une retransmission précise de votre voix. Enfin, sa prise en charge Bluetooth le rend compatible avec une très large gammes d’appareils. Vous pourrez le connecter à votre smartphone ou votre Nintendo Switch.

🎧 Que choisir entre un casque filaire et un casque sans-fil ?

Généralement, les casques filaires sont beaucoup moins chers que leur version wireless (sans-fil). S’ajoute à cet avantage une latence inexistante entre l’image en jeu et le son retranscrit dans les écouteurs. Ils sont également plus légers puisqu’ils ne s’encombrent pas d’une batterie. De leur côté, les modèles sans-fil doivent intégrer une batterie à l’intérieur du modèle, alourdissant le produit global. Ils nécessitent d’être rechargés et certains modèles ont une faible autonomie.

En ce qui concerne la latence des écouteurs wireless, le débat n’a plus lieu d’être. Ils intègrent quasiment tous des technologies de pointe supprimant ainsi la latence. Il faut vraiment être très pointilleux et vérifier les latences avec un logiciel pour s’en apercevoir. Sur PS5 (et sur Xbox Series), le casque sans-fil est souvent un choix judicieux puisque les modèles ont une compatibilité avancée avec la console. Enfin, l’appairage est un jeu d’enfant.

🔉 Qu’est-ce que l’Audio 3D sur PS5 ?

Il y a le son stéréo classique et le surround. Mais la PS5 intègre la technologie Audio 3D vous permettant d’être au cœur de l’action. Les sons se produisent tout autour de vous, comme si vous y étiez. L’Audio 3D apporte un véritable supplément d’immersion. Elle déploie des effets chronométrés en utilisant des algorithmes audio intelligents pour créer une ambiance sonore réaliste.

Toutefois, pour en profiter, il vous faut un casque capable de retranscrire la technologie convenablement, et certains produits en sont incapables puisque trop bon marché pour créer un résultat convaincant. Pour en profiter pleinement, il faut généralement taper dans des modèles de milieu de gamme minimum.

💶 Quel budget pour un casque gamer sur PS4 et PS5 ?

Il n’est pas nécéssaire de dépenser plusieurs centaines d’euros pour un casque gamer performant. De nombreux modèles aux alentours de 100 euros sont capables de retranscrire avec précision une large scène sonore. C’est le cas du HyperX Cloud II et du Logitech G Pro X, deux références en ce qui concerne le rapport qualité prix. En revanche, si vous êtes un audiophile dans l’âme et souhaitez profiter de toutes les technologies avancées, il faut prévoir un budget de plus de 200 euros si vous voulez avoir un son Dolby Atmos (ou Audio 3D de la PS5) apportant une réelle différence.

🎮 Est-ce que le casque PS4 et PS5 est compatible avec une Xbox ?

Les casques sans-fil achetés pour PS4 ou PS5 ne sont en général pas compatibles avec une Xbox. Les deux technologies d’appairages des consoles sont en effet différentes et ne fonctionnent pas comme le Bluetooth. Par exemple, si vous achetez un Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Xbox, vous ne pourrez pas l’utiliser sur une playstation, et inversement.

Seule la version “Max” du modèle est dotée d’une compatibilité étendue lui permettant d’être utilisé sur toutes les consoles. Mais sa hausse de prix conséquente n’en vaut pas la peine. En revanche, si vous possédez un casque filaire, vous pourrez l’utiliser aussi bien sur Xbox Series que sur Playstation 5. Les prises jack 3,5mm sont exactement les mêmes et fonctionnent de la même façon.

