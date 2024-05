Meilleure souris gamer : quel modèle acheter en 2024 ?

Notre top 3 des souris gamer

Sur le marché actuel, il existe une multitude de marques développant des souris pour gamer. Logitech, Razer, SteelSeries, et tant d’autres proposent des modèles qui ont tous leurs propres particularités. Que vous soyez un amateur de FPS ou un fan de MMORPG, il est aujourd’hui facile de trouver son bonheur. Dans tous les cas, c’est l’accessoire indispensable à tout PC, et c’est encore plus vrai quand on parle de gaming. Mais faire le bon n’est pas toujours une chose aisée.

Tout d’abord, il va falloir entrer dans l’éternel débat entre les produits filaires et sans-fil. Pour ceux qui hésitent toujours entre les deux solutions, notre partie FAQ à la fin de ce guide va vous aider à y voir plus clair. Ensuite, chaque objet dispose de ses propres spécificités et certains offre plus de confort que d’autres une fois en main. Pour finir, il existe des modèles adaptés à tous les budgets. Il n’est donc pas nécessaire de se ruiner pour obtenir un accessoire de qualité. Voici notre comparatif des meilleures souris gaming du moment.

Logitech G502 Hero, le meilleur premier prix

Logitech G502 Hero Le meilleur premier prix

Tarif abordable Entièrement personnalisable

Entièrement personnalisable Solide et ergonomique

Solide et ergonomique Un ensemble de 11 touches programmables

Un ensemble de 11 touches programmables Modèle léger

Modèle léger Molette débrayable On n’aime pas Peu d’évolution depuis la dernière génération

Pour commencer ce comparatif, nous allons vous présenter la G502 Hero du célèbre fabricant Logitech. C’est un modèle filaire à un tarif très compétitif. Tout d’abord, c’est un produit solide (officiellement 50 millions de clics de durée de vie), au design séduisant. D’ailleurs, on retrouve un éclairage RGB personnalisable.

Il est même possible de régler sa charge grâce à un système de 5 poids de 3,6 grammes chacun. Elle est équipée du capteur optique Hero de la marque. Ce dernier permet à la souris d’atteindre les 16.000 ppp. La sensibilité est réglable à partir de 200 ppp et l’application dédiée permet de pousser la personnalisation. Cette dernière est toujours aussi réussie, et facile à utiliser. Sur ce point, on trouve un ensemble de 11 boutons programmable. Il n’y a rien à redire à tout cela. Côté clic, il dispose d’un système de switchs mécaniques.

Et évidemment, elle est vraiment ergonomique, vous n’aurez aucun problème même lors de longues sessions. Enfin, sa molette en métal est débrayable. En résumé, à ce prix, difficile de trouver une meilleure souris gaming filaire que cette Logitech G502 Hero. Si votre budget est limité, c’est un choix très intéressant.

Razer Basilisk V3, une souris gaming filaire de qualité et abordable

Razer Basilisk V3 Une souris gaming filaire de qualité et abordable

Molette débrayable Personnalisation des touches très poussée

Personnalisation des touches très poussée Nombreux éclairages RGB

Nombreux éclairages RGB Prise en main toujours aussi confortable On n’aime pas Réservée aux droitiers

Réservée aux droitiers Un peu lourde

Avec la souris filaire Razer Basilisk V3 on tient la concurrente directe à la Logitech G502. Ce modèle conviendra à tous les gamers, mais plus particulièrement aux amateurs de FPS. En termes de sensibilité, on peut compter jusqu’à 26.000 ppp pour un poids de 101 grammes.

Ensuite, on retrouve 11 boutons, tous entièrement personnalisables. Sur cette nouvelle version, le bouton sniper est toujours présent. Seul bémol, ce dernier est devenu inamovible. Il est aussi possible d’enregistrer 5 profils différents sur ce modèle. Enfin, on sait que l’on a un accessoire Razer entre les mains avec pas moins de 9 zones d’éclairages RGB.

On note également une molette entièrement débrayable pour toujours plus d’ergonomie. Pour finir, l’application Razer Synapse est toujours simple et efficace dans son utilisation. Pour conclure, la Razer Basilisk V3 est probablement la souris filaire pour gaming avec le meilleur rapport qualité/prix. C’est la meilleure alternative au produit de Logitech. Ici, tout va dépendre du ressenti de chacun.

Roccat Kone XP, la souris gaming filaire la plus complète

Roccat Kone XP La souris gaming filaire la plus complète

79.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Grande précision

Grande précision Présence de 15 boutons programmables

Présence de 15 boutons programmables Fil très discret

Fil très discret Joli Design

Joli Design Confortable à l’utilisation On n’aime pas Un peu lourde

Un peu lourde Molette non débrayable

La Roccat Kone XP est une souris gaming filaire haut de gamme. C’est un modèle polyvalent qui répond aux attentes des joueurs jouant à différents types de jeux. Côté technique, elle est équipée d’un capteur Owl-Eye avec une sensibilité allant jusqu’à 19.000 ppp. Sur ce point, c’est une des meilleures sur le marché.

Ensuite, on retrouve pas moins de 15 boutons programmables qui raviront les joueurs de RPG. Pour la partie design, la présence de l’éclairage RGB est particulièrement mise en avant. Ce dernier offre une esthétique assez unique pour ce type de produit. On note aussi qu’elle possède un fil très fin et discret. C’est un plus toujours bienvenu. Si on doit lui faire un reproche, c’est son poids qui atteint les 104 grammes. Cela reste léger, mais par rapport à d’autres modèles, c’est un peu lourd. Enfin, la partie logicielle est toujours simple à utiliser et il est possible de régler 5 profils différents.

Pour conclure, on peut dire que la Roccat Kone XP est une souris gaming très polyvalente ne manquant pas d’options. Il existe aussi une version sans-fil, la Roccat Kone XP Air. Hélas, son prix est deux fois plus élevé. Nous avons donc décidé de faire l’impasse sur cette dernière.

Asus Tuf Gaming M4 Wireless, la souris gaming sans-fil au meilleur prix

Asus Tuf Gaming M4 Wireless La souris gaming sans-fil au meilleur prix

Incroyable autonomie grâce aux piles Bonne précision

Bonne précision Modèle ergonomique et léger

Modèle ergonomique et léger Présence du Bluetooth On n’aime pas Pas adaptée pour les gauchers

Pas adaptée pour les gauchers Impossible de jouer en filaire

Avec la Tuf Gaming M4 Wireless, Asus nous propose un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Dès que l’on ouvre la boîte, on remarque tout de suite l’absence de câbles dans celle-ci. En effet, cette souris Asus a la particularité de fonctionner uniquement par piles ! L’autonomie dépendra donc de ce que vous mettez dans cette dernière.

Autrement, on trouve le capteur PixArt PMW3311. Ce dernier est performant et la sensibilité maximale est ici de 12.000 ppp. Encore une fois, c’est largement suffisant pour ce type d’appareil. Enfin, c’est via une petite LED qu’elle affiche le nombre de ppp que l’on utilise. Sinon, on retrouve l’application Armoury Crate. Celle-ci permet de paramétrer 3 profils différents.

D’ailleurs, elle possède 6 boutons programmables pour une expérience de jeu optimale. En bref, si vous un budget limité et souhaitez vraiment une souris sans-fil, l’Asus Tuf Gaming M4 Wireless est un très bon choix.

SteelSeries Aerox 5, la plus légère des souris gaming

SteelSeries Aerox 5 La plus légère des souris gaming

Incroyable autonomie Personnalisation poussée

Personnalisation poussée Poids plume

Poids plume Design unique

Design unique Plusieurs possibilités de connectivités On n’aime pas Câble un poil rigide

Câble un poil rigide Absence de défilement horizontal

Comme souvent, la marque danoise nous gratifie d’un produit de qualité à un très bon prix. Ici, nous allons évoquer la souris gaming SteelSeries Aerox 5. Il s’agit d’un modèle sans-fil. Au premier regard, on remarque son design vraiment original par rapport à la concurrence. Pour la partie technique, on trouve 9 boutons entièrement programmables. Elle est agréable en main et elle pèse seulement 74 grammes.

Elle est aussi équipée d’un ensemble de 5 éclairages RGB pour une personnalisation toujours plus poussée. Au niveau de la durabilité, la marque garantit environ 80 millions d’activations. Enfin, il est possible d’enregistrer 5 profils différents avec une sensibilité allant au maximum à 18.000 ppp. C’est un modèle polyvalent. En effet, on peut la connecter par fil, par Bluetooth ou en 2,4 GHz. D’ailleurs, l’autonomie annoncée est de 180 heures avec les éclairages.

Sur ce point, c’est plus qu’honorable. Pour ceux qui le souhaitent, il existe également une version sans-fil au tarif de 100 euros. Pour conclure, la SteelSeries Aerox 5 est une souris pour gamer polyvalente qui ravira tous les gamers et surtout ceux appréciant la légèreté de leur accessoire.

Logitech G502 Lightspeed, la souris gaming Logitech au meilleur rapport qualité/prix

Logitech G502 Lightspeed La souris gaming Logitech au meilleur rapport qualité/prix

Capteur Logitech Hero Excellente autonomie

Excellente autonomie Molette débrayable

Molette débrayable Fonctionne avec ou sans-fil

Fonctionne avec ou sans-fil Souris vraiment ergonomique On n’aime pas Destinée uniquement aux droitiers

Destinée uniquement aux droitiers Connecteur Micro-USB propriétaire

Plus besoin de vous présenter la célèbre marque Logitech, spécialiste des accessoires pour ordinateurs. Ici, nous vous allons évoquer la souris Logitech G502 Lightspeed. C’est la version sans fil de la G502, et côté design, elles sont vraiment très similaires.

Même le poids à 7 grammes près est identique (la G502 Lightspeed est plus légère). Pour la partie ergonomie, il n’y a rien à redire, elle est confortable en gaming comme en bureautique. Par ailleurs, elle possède 11 interrupteurs répartis en 8 boutons. On retrouve également la molette avec un mode débrayage. Ce dernier permet de faire défiler des documents ou des menus à une grande vitesse.

Évidemment, il est possible de repasser celle-ci en mode cranté dès qu’on le souhaite. Et comme toujours avec Logitech, en termes de sensibilité, il n’y a rien à redire. Elle dispose du capteur Logitech Hero 16k et vous pouvez compter sur une précision de 16.000 ppp. En matière d’autonomie, le fabricant annonce environ 60 heures de batterie. Dernier point, il est possible de l’utiliser avec et sans-fil. En bref, si vous voulez profiter de la qualité d’une souris Logitech sans-fil, vous pouvez y aller les yeux fermés.

Razer Basilisk Ultimate, la concurrente directe de la Logitech G502 Lightspeed

Razer Basilisk Ultimate La concurrente directe de la Logitech G502 Lightspeed

Molette débrayable Grande précision

Grande précision Nombreuses fonctionnalités

Nombreuses fonctionnalités Station de recharge

Station de recharge Eclairage RGB bien intégré On n’aime pas Design un poil similaire à la G502 Lightspeed

Tout comme la Basilic V3 se pose comme la concurrente de la Logitech G502, la Razer Basilisk Ultimate est en concurrence avec la souris G502 Lightspeed. Ce modèle de Razer est un accessoire haut de gamme avec un tarif élevé. Mais vaut-elle pour autant ce prix ? Pour commencer, elle dispose de 11 boutons entièrement programmables et d’une molette débrayable.

Elle est équipée d’un capteur optique Razer avec une sensibilité maximale de 20.000 ppp. Le tout pour un poids de 107 grammes. En bref, rien à redire sur ces points. En termes de batterie, la marque annonce une autonomie d’environ 100 heures (contre 60 heures pour sa concurrente). De plus, elle est fournie avec une station de recharge. Côté design, rien de vraiment nouveau vis-à-vis de la précédente version. On notera quand même une grande similitude avec la G502 Lightspeed.

Pour résumer, la Basilisk Ultimate est un véritable compromis à la souris de Logitech. La différence se fait donc sur le prix. Mais d’un revendeur à l’autre, soit la Razer est plus chère, soit elle est moins chère. Au final, tout dépendra des goûts de chacun.

Razer Naga V2 Pro, la plus polyvalente des souris gaming

Razer Naga V2 Pro La plus polyvalente des souris gaming

Personnalisation très poussée Grande réactivité et précision

Grande réactivité et précision Souris très ergonomique

Souris très ergonomique Excellente autonomie

Excellente autonomie Large choix pour la connectivité

Large choix pour la connectivité Panneaux interchangeables On n’aime pas Tarif très élevé

Tarif très élevé Uniquement destinée aux droitiers

Pour finir ce guide, nous vous proposons la Razer Naga V2 Pro, véritable vaisseau amiral de la marque singapourienne. Peu importe le type de jeu auquel vous aimez jouer, cette souris haut de gamme répondra à toutes vos attentes. C’est un modèle unique sur le marché.

Elle embarque un ensemble de 19 boutons avec 22 actions programmables. Elle est fournie avec 3 tranches différentes pour une personnalisation très poussée. D’ailleurs, elle est un peu plus lourde que certaines autres avec ses 134 grammes. Pour le reste, elle est équipée d’un capteur optique Razer Focus Pro 30K. Elle dispose d’une sensibilité maximale de 30.000 ppp. D’une certaine façon, un tel chiffre est presque exagéré.

Pour la connectivité, elle embarque 3 systèmes différents : Bluetooth, HyperSpeed et filaire. Ensuite, la marque annonce jusqu’à 300 heures d’autonomie. Mais on regrette l’absence de station de recharge pour ce prix. Cette dernière vaut environ 100 euros à elle toute seule. C’est un vrai bémol à la vue du tarif. En bref, la Razer Naga V2 Pro, s’adresse aux gros joueurs qui naviguent entre MMO, RPG et FPS. Sa personnalisation très poussée et sa grande autonomie, en font une souris de choix. Hélas, le prix de 199,99 euros risque d’en rebuter plus d’un.

C’est la grande question que tout le monde se pose au moment de choisir une souris ou même un clavier gaming. Le principal risque avec un modèle sans-fil est la perte de signal. Une chose qui n’arrivera jamais avec une version filaire. On peut aussi évoquer la question de la batterie. En effet, un accessoire sans-fil est limité dans son usage par son autonomie. Et même si certaines peuvent être utilisées avec un câble, on perd alors tout l’intérêt du sans-fil. Mais sur ce point certaines dépassent les 100 heures d’autonomie, il est donc difficile de se retrouver à court de batterie.

En matière de précision, il y a encore quelques années l’avantage était aux accessoires filaires. Mais depuis la différence s’est atténuée. Pour deux modèles haut de gamme, la filaire sera meilleure sur ce point. Cependant, entre une souris filaire d’entrée de gamme et un poduit sans fil de milieu ou de haut de gamme, l’avantage sera pour la version sans fil.

Pour résumer, les accessoires sans fil n’auront pas le souci d’être branchés en permanence. Il s’agit aussi des produits les plus onéreux du marché actuel.

💰 Quel prix pour une souris gaming ?

Comme vous avez pu le constater au cours de guide, il est possible de trouver son bonheur et cela, peu importe le budget. On trouve de très bons modèles filaires ou sans-fil dans des prix qui débutent autour de 50 euros. Ensuite ,selon vos besoins et vos envies, vous pouvez monter en gamme. Une souris gaming autour de 100 euros, satisfera tous vos besoins. Enfin, si vous être un gros joueur, voire un pro, il faudra choisir un produit haut de gamme. Sur ce point, certaines peuvent atteindre 200 euros. On vous déconseille de débourser plus que ce prix, les différences étant mineures dans cette catégorie.

🖱 Quel est le meilleur nombre de DPI ou de PPP ?

Tout d’abord, il est bon de rappeler que DPI signifie « Dot Per Inch » et PPP « Points Par Pouce ». Plus simplement, il s’agit de l’unité de mesure pour la sensibilité d’une souris. C’est le nombre de pixels que peut parcourir le curseur lors d’un mouvement de 1 pouce (environ 2,5 cm).

De plus, comme vous avez pu le constater, certains modèles affichent des chiffres allant jusqu’à plus de 25.000 ppp. Et soyons honnêtes, des chiffres aussi élevés ont peu d’intérêt. En effet, avec un déplacement de quelques centimètres, vous pourriez traverser plusieurs fois l’intégralité de votre écran.

Mais pour autant, ces chiffres peuvent être un indicateur. Un modèle de 20.000 ppp réglé à 1000 ppp sera plus précis qu’un autre de 10.000 ppp réglé à 1000 ppp. Pour le reste, chacun fera son choix selon ses envies et ses besoins.

🛠 Mieux vaut une souris avec un capteur laser ou optique ?

Sur la question du type de capteur, la différence est aujourd’hui très légère. En général, on considère que les souris avec un capteur laser sont légèrement plus précises que les modèles avec un capteur optique. La principale différence se trouve du côté des surfaces. Avec un capteur laser, il est possible de l’utiliser sur plusieurs surfaces (comme le verre). Mais si vous possédez un tapis, ce point n’a que peu d’intérêt.

🤔 Pourquoi investir dans un tapis de souris ?

Comme expliqué dans la question précédente, selon le capteur, un tapis de souris n’est pas essentiel. Cependant, on vous conseille tout de même de vous en procurer un. En effet, cette dernière est toujours plus précise si elle se trouve sur un support approprié. Un tapis permet de profiter de toutes les performances de son accessoire. Enfin, comme expliqué au-dessus, il est peut-être important d’en possédant un si elle possède un capteur optique.

🫱 Quelle souris choisir si je suis gaucher ?

Vous avez dû le remarquer lors de ce guide, la majorité des souris sont adaptées pour les droitiers. Les autres sont ambidextres, mais pas destinées spécifiquement aux gauchers. Si vous êtes gauchers, elles seront plus adaptées. Malgré tout, certains de ces modèles ont des boutons disposés de façon à s’adapter aux droitiers. Alors si vous voulez une souris parfaite pour vous, il vous faudra acheter un accessoire particulier. Des marques comme Razer ou Corsair ont commencé à sortir des produits pour gauchers.

