Ces nouvelles fonctionnalités renforcent le lien entre Windows 11 et Android

L’application Phone Link gagne en puissance avec sa dernière mise à jour

Microsoft renforce encore les liens entre Windows 11 et Android, avec une série d’évolutions destinées à simplifier le quotidien des utilisateurs. L’objectif est de favoriser une transition d’utilisation plus fluide entre les deux dispositifs, sans avoir à effectuer de nombreuses manipulations.

Dans le détail, à l’occasion d’une récente mise à jour, Microsoft a enrichi les capacités de son application Phone Link, dédiée à la synchronisation entre les PC sous Windows 11 et les téléphones Android. La version 25102.140.0 de l’application introduit plusieurs nouveautés importantes. Parmi elles, la possibilité de verrouiller à distance un PC Windows 11 directement depuis un smartphone Android connecté. Cette option est pratique pour sécuriser son ordinateur lorsqu’on s’en éloigne.

Des échanges plus simples et plus rapides

Le partage du presse-papiers fait également son apparition. Les utilisateurs peuvent désormais copier du texte et des images sur leurs ordinateurs et les coller instantanément sur leurs téléphones, et inversement. Cette fonctionnalité facilite grandement le transfert d’informations sans passer par des applications tierces.

Une autre amélioration notable : le transfert de fichiers entre Android et Windows devient encore plus intuitif. L’envoi de documents depuis le smartphone vers le PC s’effectue désormais en quelques gestes via Phone Link, ce qui rend l’échange de données plus rapide.

Microsoft a également optimisé le partage d’écran entre le téléphone et l’ordinateur. Les utilisateurs d’ordinateurs portables bénéficient en plus d’un accès direct à des informations essentielles, telles que le niveau de batterie du smartphone et l’état des connexions réseau, visibles depuis l’interface de l’application.

Des fonctionnalités déjà disponibles

Ces nouveautés sont accessibles dès maintenant à l’ensemble des utilisateurs. Une simple mise à jour de l’application Phone Link suffit pour profiter de ces améliorations sans configuration complexe.