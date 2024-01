Qui propose les meilleurs prix en forfait mobile et fibre en ce début d’année 2024 ? Selon le dernier baromètre d’Ariase, RED by SFR propose les offres les plus avantageuses du marché en ce début d’année 2024. L’opérateur se distingue par sa stabilité tarifaire et sa compétitivité face à ses concurrents.

Ariase, le site spécialisé dans l’analyse des tarifs des forfaits mobiles et fibre, vient de dévoiler son dernier baromètre sur les prix des abonnements en ce début d’année 2024. L’opérateur RED by SFR se démarque en tirant les forfaits mobiles et internet vers le bas, offrant des tarifs compétitifs qui redéfinissent le paysage du marché.

Internet à prix accessible : RED by SFR en pole position

En ce qui concerne les abonnements à Internet (offre fibre d’entrée de gamme), Ariase évoque une tendance à la hausse, avec un coût mensuel moyen de 32,38 €, en augmentation par rapport à l’année dernière.

Elle met en avant l’offre de RED by SFR comme la plus intéressante du marché. Avec un retour de la box RED à 24,99 euros par mois, l’opérateur, accusé de dette, de corruption et qui fait face à une fuite de ses clients, se positionne à un niveau similaire à celui de janvier 2022.

Cette stabilité tarifaire, après une période d’essai de tarifs promotionnels, a entraîné une baisse générale des prix des box internet selon Ariase, mettant ainsi fin à 10 mois de hausse consécutive. L’offre de RED est ensuite suivie de Sosh, de Bouygues Télécom, de SFR, et de Free.

En comparaison, l’opérateur Orange offre la box la plus onéreuse, s’élevant à 40,16 euros par mois en moyenne, soit une différence significative de 15 euros par rapport à la box RED. Cette disparité représente une hausse de près de 60 %, soulignant l’avantage économique de l’offre RED by SFR.

Forfaits mobiles abordables : RED by SFR, Sosh et Bouygues Télécom en tête

Concernant les forfaits mobiles, Ariase constate une tendance à la baisse des prix, avec un coût mensuel moyen de 17,34 € pour un forfait comprenant des appels illimités et au moins 10 Go de données. Cette tendance à la baisse s’est maintenue pendant trois mois, avec une diminution de 9,5 % sur un an.

RED by SFR, Sosh et Bouygues Télécom se distinguent en tirant les prix de leurs forfaits mobiles vers le bas. Ils proposent chacun un forfait à 9,99 € par mois pour 40 Go de données mobiles, offrant ainsi une alternative abordable aux consommateurs. Bouygues Telecom remporte la palme du forfait le moins onéreux, suivi de près par Sosh et RED, avec des tarifs respectifs de 10,03 et 10,41 € par mois en moyenne.

Toutefois, l’opérateur Orange maintient la position du prix moyen le plus élevé pour un forfait mobile, avoisinant les 29 euros par mois. Mais il est important de prendre en compte la couverture réseau avant de choisir parmi ces offres, ainsi que la qualité du service client.

