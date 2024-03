Meilleurs forfaits Red by SFR : quel abonnement pas cher choisir ? 

Budget Appel Data Sans engagement 12 mois 24 mois Avec mobile Sans mobile Auchan Telecom B-And-You Bouygues Telecom Cdiscount Mobile Coriolis Free Mobile La Poste Mobile Lebara Lyca Mobile Mint Mobile NRJ Mobile Orange Prixtel RED SFR Sosh Source Mobile Syma Mobile Youprice Bouygues Telecom Free Mobile Orange SFR Data / Internet Appels hors U.E. Forfait bloqué Forfait ajustable 5G Comparer Pertinence Prix Appels Internet Forfait RED Série limitée 130 Go 5G illimités illimités 130Go 5G International Sans mobile Sans engagement 10€99 Voir l'offre Forfait RED Série limitée 100 Go illimités illimités 100Go 4G+ International Sans mobile Sans engagement 9€99 Voir l'offre Même après un an Forfait RED Série limitée 200 Go 5G illimités illimités 200Go 5G International Sans mobile Sans engagement 17€99 Voir l'offre Forfait RED Série limitée 100 Go 5G illimités illimités 100Go 5G International Sans mobile Sans engagement 12€99 Voir l'offre Forfait RED Série limitée 20 Go illimités illimités 20Go 4G International Sans mobile Sans engagement 6€99 Voir l'offre Même après un an Forfait RED Série limitée 20 Go 5G illimités illimités 20Go 5G International Sans mobile Sans engagement 9€99 Voir l'offre Même après un an

💰 Pourquoi Red est moins cher que SFR ?

Avec l’arrivée de Free Mobile, les opérateurs historiques étaient obligés de s’adapter face à l’augmentation massive des abonnés chez Free Mobile. Ils ont alors commercialisé une série de forfaits sans engagement à destination des jeunes adultes connectés. Ensuite, tout se passe en ligne, ce qui évite de financer les boutiques physiques.

Le service après-vente est souvent moins bon que les forfaits classiques des opérateurs historiques. C’est à dire que les clients doivent se contenter d’un forum en ligne ou d’une simple assistance par chat pour résoudre leur problème. En somme, ce type d’aide est adapté à la jeune génération plus connectée et mieux renseignée.

📱 Puis-je acheter un nouveau smartphone chez Red ?

Oui, il est possible d’en acheter un sur le site de Red. Vous avez le choix de le payer en une seule fois, ou d’étaler le paiement sur 4, 12, ou 24 mois. L’opérateur propose des réductions sur ses smartphones pour toute souscription d’un forfait 200 Go 5G. Par exemple, l’iPhone 13 128 Go est à 599 euros contre 749 habituellement. D’un autre côté, vous ne devez pas nécessairement acheter un nouveau mobile pour souscrire à un abonnement Red by SFR.

Les tarifs préférentiels sont bien sûr beaucoup plus intéressants chez SFR, à conditions de souscrire à une offre haut de gamme qui permet un important rabais sur l’achat d’un appareil. Pour toute souscription d’un abonnement à 64,99 euros, l’iPhone 15 Pro 256 Go est à 669 euros au lieu de 1359 euros. Puisque c’est avec engagement de 24 mois, le téléphone est en quelque sorte inclus dans le prix du forfait.

🤔 Quels sont les smartphones disponibles chez Red by SFR ?

La filiale de SFR propose un large catalogue de téléphones, allant de l’entrée de gamme comme le Honor 6Pro à l’iPhone 15 Pro Max. Vous avez même la possibilité de choisir la couleur, et sa capacité de stockage. Ils profitent souvent de tarifs avantageux, mais pour en bénéficier, vous êtes contraint de choisir le forfait le plus onéreux (200 Go en 5G à 20,99 €).

Notez cependant qu’ils sont bien moins avantageux que pour les forfaits SFR les plus haut de gamme. Il est toujours possible d’acheter un smartphone au prix initial sans prendre de forfait. Red vend également des mobiles reconditionnés pour faire baisser la facture. Il s’agit souvent de smartphones qui commencent à avoir de la bouteille, comme l’iPhone 12, ou encore plus ancien, l’iPhone XR.

🧐 Quels sont les forfaits Red ?

Pour ses abonnements, l’opérateur ne propose pas des forfaits fixes, mais des offres personnalisables. Par exemple, vous avez la possibilité de choisir le nombre de Go internet parmi une liste de quatre choix : 20 Go, 100 Go, 130 Go ou 200 Go. Ensuite, libre à vous de choisir de rester en 4G ou d’activer la 5G moyennant un supplément de 3 euros. Pour rappel, cette fonctionnalité est gratuite si vous souscrivez à une solution avec 130 ou 200 Go de data. Enfin, à l’international, vous pouvez activer l’option 35 Go d’Internet pour les USA et le Canada en plus de l’Europe et des DOM pour 5€/mois.

Quelles que soient les options prises, vous bénéficiez d’une communication vocale et textuelle illimitée. En fonction de l’enveloppe de data choisie pour la France, vous bénéficiez de plus ou moins de Go à l’étranger. Cela vous permet de personnaliser entièrement votre propre forfait.

🏆 Quel est le meilleur forfait Red By SFR ?

Actuellement, la meilleure solution chez Red est le forfait sans engagement à moins de 10 euros. En effet, pour 9,99 €/mois, vous pouvez compter sur le réseau 4G SFR avec 100 Go de data. Une quantité suffisante pour un usage intensif de vos données. De plus, ce dernier donne évidemment accès aux appels, SMS et MMS en illimités vers la France métropolitaine. Il n’y a également aucune limite pour les appels à destination des DOM à l’exception de Mayotte. De même, pour vos déplacements à l’étranger, l’opérateur met à votre disposition une enveloppe de 22 Go utilisable dans l’Union européenne et dans les DOM.

Sinon, pour 5 € de plus par mois, vous pouvez bénéficier de 35 Go valables également aux États-Unis et au Canada. Pour finir, la portabilité de votre numéro de téléphone est toujours possible si vous transmettez votre code RIO à Red au moment de votre souscription.

Découvrez ce forfait 4G Red by SFR

🥇 Quel est le meilleur forfait 5G Red by SFR ?

Même, si le forfait avec 200 Go est sur le papier la meilleure solution en 5G, nous avons plutôt tendance à conseiller la formule avec 130 Go à 10,99 €/mois. Cette dernière offre un excellent rapport qualité/prix et avec une telle quantité de data, même en 5G vous ne serez jamais à court de données. Sinon, comme d’habitude, les appels, SMS et MMS en illimités sont inclus dans l’abonnement. De plus, si vous voulez changer de smartphone, il est bon de noter que l’iPhone 15 est proposé à 789 € au lieu de 869 € avec ce forfait. Une petit remise toujours bienvenue sur un mobile premium.

Pour finir, vous avez accès à une enveloppe de 27 Go pour vos déplacements en Europe et dans les DOM. Bien évidemment, l’option internationale à 5 €/mois est également disponible. Le tout est toujours sans engagement.

Découvrez ce forfait 5G Red by SFR

🥈 Quel est le forfait Red by SFR le plus abordable ?

En ce moment, le forfait RED le moins cher est celui à 6,99 €/mois avec 20 Go de data en 4G. Bien évidemment, cette quantité d’Internet n’est pas suffisante pour tout le monde. D’un autre côté, pour ce prix la taille de l’enveloppe est correcte et amplement suffisante pour un usage d’appoint. Sinon, malgré le petit tarif, cette solution comprend les appels, SMS et MMS en illimités vers la France métropolitaine. D’autre part, SFR met à votre disposition 11 Go d’Internet pour les déplacements en Europe et dans les DOM. Comme toujours, l’option internationale à 5 €/mois est également disponible.

Découvrez ce forfait pas cher Red by SFR

📡 Dois-je prendre un forfait 4G ou 5G ?

On peut répartir les forfaits RED en deux catégories : ceux qui limitent la connexion à la 4G+, et ceux qui peuvent bénéficier de la 5G. Forcément, ces derniers sont les plus onéreux. Il faut donc analyser votre consommation quotidienne. Mais le plus important reste de savoir si vous disposez d’une compatibilité 5G sur votre smartphone. Elle s’est largement démocratisée, mais les appareils vieillissants peuvent ne pas en bénéficier.

Il faut également faire attention à la couverture réseau de l’opérateur. Si vous n’êtes pas dans une zone 5G à votre travail ou autre lieu habituel dans lequel vous avez l’habitude d’aller, il est tout bonnement inutile de payer plus cher pour une connexion qui ne vous sera d’aucune utilité. SFR a publié sur son site une carte réseau pour connaître l’état actuel de la couverture.

📶 Quelle est la qualité réseau de Red By SFR ?

Red est la filiale de SFR et bénéficie donc de l’infrastructure réseau de sa maison mère. La qualité est donc la même. En termes de vitesse de connexion, l’opérateur reste loin derrière Orange. Avec 84 Mbit/s en moyenne sur toute la métropole et 163 Mbit/s sur les seules zones denses (source : ARCEP) l’opérateur se place en seconde position ex æquo avec Bouygues Télécom. Orange a une large avance avec 143 Mbit/s sur l’ensemble de la métropole et de 217 Mbit/s en zone dense.

Malgré tout, il s’agit de scores très honorables qui placent l’opérateur et sa filiale low cost loin devant Free. Rappelons que SFR couvre 99 % de la population en 4G, toujours selon l’ARCEP. Vous ne serez donc jamais à court de réseau internet. Concernant la 5G, c’est pour l’instant davantage focalisé autour des grandes villes, mais la société dispose malgré tout de plus de 4000 antennes 3,5 Ghz parmi les plus puissantes.

💸 Quels sont les tarifs de Red par rapport à ses concurrents ?

Il faut mettre Red au même niveau que B&You (Bouygues), Sosh (Orange) et Free Mobile. Ce sont ses concurrents directs, même si les MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ne sont pas en reste puisqu’il en existe une panoplie. Red propose sensiblement les mêmes offres et les mêmes prix que B&You.

Ce dernier a aussi fait le choix de laisser le client moduler son forfait comme il l’entend, contrairement à Sosh. D’ailleurs, la filiale low cost d’Orange est la plus chère. C’est Free Mobile qui propose les tarifs les plus abordables, avec 250 Go en 5G pour 19,99 euros.

Si vous souhaitez quitter la filiale d’Orange, il vous suffit d’aller sur le site de la communauté Red de SFR et de contacter un conseiller pour résilier le forfait. Vous avez également la possibilité de le faire via un courrier avec accusé de réception en allant sur votre espace client.

Vous pouvez aussi changer de forfait directement sur l’espace client, dans l’optique où vous souhaitez un abonnement plus gros ou plus petit. Vous recevrez alors un SMS de confirmation dans les deux jours ouvrables qui suivent, puis une résiliation complète dans les dix jours ouvrables suivants.

Il n’y a malheureusement pas de boutiques physiques RED, et les magasins SFR ne pourront pas vous aider. Le service client est 100% digitale, ce qui permet en partie de faire baisser le coût des abonnements. Votre premier contact devra alors se faire sur le site web, et vous pourrez discuter avec Léo, un chatbot permettant de vous aiguiller sur divers sujets concernant Red. Il vous posera quelques questions et vous proposera de vous mettre en relation avec un conseiller Red. Notez que le SAV est disponible de 8h à 21h.

Vous pouvez le faire directement depuis votre application mobile Red & Moi disponible sur iOS et Android ou via votre ordinateur. Red est également actif sur Facebook, et il est possible de parler à un conseiller directement sur le réseau social via l’application Messenger. Il en est de même pour le compte X (ex-Twitter), où vous pouvez discuter avec un membre du SAV.

