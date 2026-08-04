Profitez de 150 € de remise sur le Sony WH-1000XM5, l’un des meilleurs casques à réduction de bruit du marché !

Alors que le WH-1000XM6 occupe désormais le sommet de la gamme Sony, son prédécesseur, le WH-1000XM5, voit son prix fondre. Chez Darty, ce casque à réduction de bruit s’affiche à 269,99 € au lieu de 419,99 €, soit 150 euros d’économie sur un modèle qui a longtemps régné en maître sur sa catégorie !

Dans l’univers des casques à réduction de bruit, les modèles ne deviennent pas obsolètes du jour au lendemain. Un casque qui figurait parmi les meilleurs il y a peu le reste bien souvent, même une fois remplacé au catalogue par une version plus récente. La sortie d’une nouvelle génération a surtout pour effet de faire chuter le tarif de la précédente, offrant l’occasion d’accéder à un produit d’exception pour une somme bien plus raisonnable.

Le WH-1000XM5 illustre parfaitement ce phénomène. Pendant des années, il a trôné en tête des recommandations, salué pour l’efficacité de sa réduction de bruit et la richesse de son rendu sonore. S’il cède aujourd’hui sa couronne au XM6, il conserve l’essentiel de ses qualités, désormais accessibles à un prix nettement plus doux.

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Une réduction de bruit de référence et 30 heures d’autonomie

Le WH-1000XM5 a bâti sa réputation sur sa réduction de bruit active, longtemps considérée comme la meilleure du marché. Un réseau de microphones associé aux processeurs dédiés de Sony analyse et neutralise les bruits environnants avec une efficacité redoutable, que ce soit le grondement d’un métro, le brouhaha d’un open space ou le ronronnement d’un avion. Le mode Ambient Sound fait le chemin inverse en laissant filtrer les sons extérieurs quand on souhaite rester attentif à son entourage, sans retirer le casque.

Côté écoute, le casque est certifié Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless, gage d’une restitution détaillée et fidèle, aussi bien en filaire qu’en Bluetooth 5.2. Sa conception circum-aurale englobe entièrement l’oreille pour un bon isolement passif et un confort pensé pour les longues sessions. L’autonomie atteint 30 heures, de quoi enchaîner plusieurs jours d’utilisation ou de longs trajets sans recharge, et une charge rapide permet de récupérer quelques heures d’écoute en quelques minutes. Le tout dans un format pliant, facile à ranger dans son étui pour les déplacements.

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Le bon moment pour s’offrir un casque d’exception

À 269,99 €, le Sony WH-1000XM5 devient l’une des meilleures affaires du moment pour qui vise le haut du panier sans payer le tarif du dernier modèle. Les arguments qui en ont fait une référence sont toujours là, désormais 150 euros moins cher. Ceux qui tiennent absolument à la toute dernière technologie se tourneront vers le XM6, mais pour tous les autres, ce XM5 à prix réduit représente ce qui se fait de plus intéressant en termes de rapport qualité/prix.

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